Son dakika haber: Personelin eşi pozitif çıktı, belediye başkanı ile 7 çalışanı karantinada - Son Dakika

Son dakika haber: Personelin eşi pozitif çıktı, belediye başkanı ile 7 çalışanı karantinada

Gelen son dakika haberine göre EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir belde belediyesinde bir personelin eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Belediye Başkanı Mustafa Türker ile personeli tedbir amaçlı gönüllü olarak evlerinde 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Son dakika haber: Personelin eşi pozitif çıktı, belediye başkanı ile 7 çalışanı karantinada, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir belde belediyesinde bir personelin eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Belediye Başkanı Mustafa Türker ile personeli tedbir amaçlı gönüllü olarak evlerinde 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Keşan'a  7 kilometre mesafedeki 2 bin 27 nüfuslu Yenimuhacir beldesinde belediyede çalışan bir personelin eşinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan kadın, Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Eşine yapılan testin sonucu ise negatif çıktı. Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker ile 7 belediye personeli ise tedbir amaçlı gönüllü olarak evlerinde 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Belediye Başkanı Türker, 7 personelle birlikte evlerinde 14 gün süreyle gönüllü karantinada kalacaklarını belirterek, "Karantinada olmam sebebiyle yerime İbrahim Dinç başkanvekili olarak görevlendirildi. Diğer personelimiz de belediyede maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak hizmet vermeye devam edecek. Hizmetlerimizi aksatmadan sürdürmeye gayret ediyoruz. Beldemizde ilk kez pozitif bir vaka çıktı. Daha önce pozitif vakamız olmadığı için ilk vakamız olarak kayıtlara geçti" dedi.

Türker, belediye hoparlörlerinden vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda dikkatli olmaları yönünde anonslarla uyarıldığını da söyledi.


Son dakika haber: Personelin eşi pozitif çıktı, belediye başkanı ile 7 çalışanı karantinada

Mustafa Türker, Yenimuhacir, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 17:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Personelin eşi pozitif çıktı, belediye başkanı ile 7 çalışanı karantinada - Son Dakika

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