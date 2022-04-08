Son dakika haber | Polis şehitleri dualarla anıldı - Son Dakika
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Son dakika haber | Polis şehitleri dualarla anıldı

08.04.2022 12:56
Son dakika haber | Polis şehitleri dualarla anıldı

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürü Vali Mehmet Aktaş, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü sebebiyle Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Vali Mehmet Aktaş, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü sebebiyle Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Vali Mehmet Aktaş, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü sebebiyle Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine katıldı. Törende, Aktaş'ın yanı sıra Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Daire Başkanları, Genel Müdürler ve yardımcıları ile şehit aileleri yer aldı.

"Tarihin altın sayfalarına geçen mücadelelerinizi gelecek nesillere anlatmayı görev sayacağız"

Anma töreninde konuşma yapan Aktaş, "Aziz şehitlerimiz, Şanlı bayrağımızın gölgesi altında milletimize hizmet etmenin onur ve gururunu yaşarken, şüphesiz ki sizlerden aldığımız ilham ve cesaret, kararlılığımızı daha da perçinlemektedir. Bıraktığınız emanetlere kanının son damlasına kadar sahip çıkarken, tarihin her döneminde küllerinde doğan bu aziz millete ve en yüksel bedeli ödeyen sizlere layık olmanın sorumluluğunu da her daim taşımaktayız. Peygamber Efendimize komşu olarak uğurladığımız sizlerin aziz hatıralarını saygı ve gururla yaşatacak, bizlere emanet olan kıymetli ailelerinizi gözümüz gibi koruyacak ve tarihin altın sayfalarına geçen mücadelelerinizi gelecek nesillere anlatmayı görev sayacağız" ifadelerine yer verdi.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ın konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Aktaş, okunan duaların ardından şehit polislerin aileleri ile birlikte kabirlere karanfil bıraktı. - ANKARA

Son dakika haber | Polis şehitleri dualarla anıldı
Son dakika haber | Polis şehitleri dualarla anıldı
Son dakika haber | Polis şehitleri dualarla anıldı
Son dakika haber | Polis şehitleri dualarla anıldı
Son dakika haber | Polis şehitleri dualarla anıldı
Son dakika haber | Polis şehitleri dualarla anıldı
Son dakika haber | Polis şehitleri dualarla anıldı
Son dakika haber | Polis şehitleri dualarla anıldı

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Cebeci Asri Mezarlığı, Mehmet Aktaş, Polis, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Polis şehitleri dualarla anıldı - Son Dakika


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