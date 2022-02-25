Son dakika haber | Psikolojik sorunları olan kişi, emekli imam olan babasını öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Psikolojik sorunları olan kişi, emekli imam olan babasını öldürdükten sonra intihar etti

25.02.2022 00:11
Son dakika haber | Psikolojik sorunları olan kişi, emekli imam olan babasını öldürdükten sonra intihar etti

Son dakika gelişmesine göre ANKARA'da ailesi ile yaşayan ve psikolojik sorunları olan Faruk Çelik (34), emekli imam olan babası Zarif Çelik'i (75) darbederek öldürdükten sonra evin balkonundan atlayarak intihar etti.

ANKARA'da ailesi ile yaşayan ve psikolojik sorunları olan Faruk Çelik (34), emekli imam olan babası Zarif Çelik'i (75) darbederek öldürdükten sonra evin balkonundan atlayarak intihar etti.

Olay, saat 18.00 sularında Sincan İlçesi Osmanlı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faruk Çelik, emekli imam olan babası Zarif Çelik'le tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Babasını darbeden Faruk Çelik, daha sonra kardeşini arayarak "Babama bir şey yaptım, hakkını helal et" dedi.Faruk Çelik'e ulaşamayan kardeşi, olayı emniyete ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen emniyet ekipleri, darbedilerek öldürülen baba Zarif Çelik'in cansız bedenini buldu. Babasını öldürdükten sonra 5'inci katın balkonundan atlayan Faruk Çelik ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haber | Psikolojik sorunları olan kişi, emekli imam olan babasını öldürdükten sonra intihar etti
Son dakika haber | Psikolojik sorunları olan kişi, emekli imam olan babasını öldürdükten sonra intihar etti
Son dakika haber | Psikolojik sorunları olan kişi, emekli imam olan babasını öldürdükten sonra intihar etti
Son dakika haber | Psikolojik sorunları olan kişi, emekli imam olan babasını öldürdükten sonra intihar etti
Son dakika haber | Psikolojik sorunları olan kişi, emekli imam olan babasını öldürdükten sonra intihar etti
Son dakika haber | Psikolojik sorunları olan kişi, emekli imam olan babasını öldürdükten sonra intihar etti
Son dakika haber | Psikolojik sorunları olan kişi, emekli imam olan babasını öldürdükten sonra intihar etti
YORUMLAR
500
Babasını darbederek öldüren şahıs, kardeşini aradıktan sonra 5. kattan atlayarak hayatına son verdi Babasını darbederek öldüren şahıs, kardeşini aradıktan sonra 5. kattan atlayarak hayatına son verdi İstanbul'da korkunç olay! Boğazını keserek intihar etti, o anlar kameraya kaydedildi İstanbul'da korkunç olay! Boğazını keserek intihar etti, o anlar kameraya kaydedildi 39 yaşındaki kadının sır ölümü! Kravatla asılı halde bulundu 39 yaşındaki kadının sır ölümü! Kravatla asılı halde bulundu

Faruk Çelik, İntihar, Sincan, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Psikolojik sorunları olan kişi, emekli imam olan babasını öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika


Son Dakika
00:09 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, önce Blinken ardından Kuleba ile telefonda görüştü
23:55 Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti
23:52 Taraftar dalga geçerek tepki gösterdi! Fenerbahçe'nin yediği gol gündem oldu
23:50 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Batı'ya Rusya ile ilgili yaptırım uyarısı: Yaptırımlarla yenemezsiniz
23:29 İstanbul'da korkunç olay! Boğazını keserek intihar etti, o anlar kameraya kaydedildi
23:28 TikTok videosu çekerken yere düşen makineli tüfek dehşet saçtı, kız çocuğu hayatını kaybetti
23:13 Avrupa Ligi'nde heyecanlı gece! Galatasaray'ın rakibi 4 takım netleşti
22:59 Son dakika: Rusya'ya ait askeri nakliye uçağı düştü, içindeki personelin tamamı hayatını kaybetti
22:32 Son Dakika: Biden'ın talimatı üzerine 7 bin ek askeri Avrupa'ya konuşlandıracak
22:17 Sarıgül top mermisiyle poz verdi, "Ukrayna halkının neler çektiğini anlıyorum" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 00:17:23. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Psikolojik sorunları olan kişi, emekli imam olan babasını öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement