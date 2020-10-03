Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki toplu açılış törenine video konferansla katıldı: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki toplu açılış törenine video konferansla katıldı: (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sulamasıyla taşkın korumasıyla içme suyu arıtmasıyla Hatay'ı her alanda suyun bereketine kavuşturduklarını belirterek, "Tabii Hatay'a yaptığımız baraj, sulama ve içme suyu yatırımları bunlardan ibaret değil.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sulamasıyla taşkın korumasıyla içme suyu arıtmasıyla Hatay'ı her alanda suyun bereketine kavuşturduklarını belirterek, "Tabii Hatay'a yaptığımız baraj, sulama ve içme suyu yatırımları bunlardan ibaret değil. Son 18 yılda bu çerçevede Hatay'a 3 milyar liraya yakın yatırımla 7 baraj, 3 gölet, 13 sulama tesisi, 81 dere ıslahı, 5 içme suyu tesisi inşa ettik. Ayrıca halen 2 barajın, 2 göletin, 15 sulama tesisi, 5 dere ıslahı ve 1 içme suyu tesisinin inşası sürüyor. İnşallah şehrimize yapacağımız daha çok altyapı yatırımları var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Sözlerine, eserlerin ülkeye ve şehre kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ederek başlayan Erdoğan, Reyhanlı Barajı'nın Amik Ovası'nın taşkınlardan korunmasını ve sulanmasını sağlayacak, toprakların bereketini artıracak önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Erdoğan, barajın sulayacağı 585 bin dekar arazinin çiftçilere 451 milyon lirayı aşkın gelir artışı ve 52 binden fazla kişiye de ilave istihdam sağlayacağını aktardı.

Bu sulama alanının büyüklüğünün Hatay'daki toplam tarım arazilerinin yaklaşık dörtte birini ifade ettiğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sulama projelerinin üç kısmından ikisinin ihalesi yapıldı. Ayrıca arazi toplulaştırma çalışmaları sürüyor. Göçmen kuşların güzergahında bulunan baraj bölgesinde ülkemizin en önemli kuş cennetlerinden birini de oluşturuyoruz. Bölgenin sık sık su baskınına uğramasına yol açan Afrin ve Karasu Çayları ile beslenecek Reyhanlı Barajı sayesinde artık Amik Ovası'nda bu afet riskinin de büyük ölçüde önüne geçilmiş olacaktır. Barajımızın 480 milyon metreküpü bulan su depolama hacmi, ortalama 7 baraja denktir. Böylece geçen yıl, daha önce 175 bin dekarı etkileyen su baskınlarının alanı 25 bin dekara kadar düşmüştü. İnşallah bu barajımızın hizmete girmesiyle Amik Ovası afetlerle değil, bereketiyle sembolleşen bir yer haline dönüşecektir."

"Hatay'ı da geliştirmeye, kalkındırmaya, büyütmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin Çayı'nın suyunu baraja aktaracak ülkenin en uzun regülatörü ve en yüksek kapasiteli iletim hattının da bu projenin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Suriye sınırımıza yakın bir yerde 1977 yılında işletmeye alınan Tahtakale Barajı'nın gövdesini 9 metre yükselterek, depolama hacmini 2 katından fazla artırdık. Böylece barajın sulama alanını 109 bin dekardan, 344 bin dekar ilave ile 453 bin dekara çıkarmış olduk. Bu projenin sulamada ülkemize yıllık ekonomik faydası 350 milyon lira. Enerji üretimindeki ek katkısı da 80 milyon liradır. Ayrıca bu kapasite artışı sayesinde bölgede 31 bine yakın kişiye ilave istihdam sağlanacaktır." diye konuştu.

Taşkınların önüne geçilmesinde de bu kapasite artışının fayda sağlayacağına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Reyhanlı ve Tahtakale barajlarının toplam sulama alanı büyüklüğü 1 milyon 50 bin dekarı, yani Hatay'daki tarım alanlarının yarısını buluyor. Sulama projesinin ilk kısmını yatırım programına aldık. İnşallah en kısa sürede inşasına da başlayacağız. Ayrıca Büyük Karaçay Barajı'ndan sağlanan suları arıtma tesisinden geçirerek Hataylıların hizmetine sunuyoruz. Hizmete açacağımız arıtma tesisi ile şehir merkezimize ve 15 yerleşim yerine günlük 123 bin metreküplük içme suyu sağlanıyor. Görüldüğü gibi sulamasıyla taşkın korumasıyla içme suyu arıtmasıyla Hatay'ı her alanda suyun bereketine kavuşturuyoruz. Tabii Hatay'a yaptığımız baraj, sulama ve içme suyu yatırımları bunlardan ibaret değil. Son 18 yılda bu çerçevede Hatay'a 3 milyar liraya yakın yatırımla 7 baraj, 3 gölet, 13 sulama tesisi, 81 dere ıslahı, 5 içme suyu tesisi inşa ettik. Ayrıca halen 2 barajın, 2 göletin, 15 sulama tesisi, 5 dere ıslahı ve 1 içme suyu tesisinin inşası sürüyor. İnşallah şehrimize yapacağımız daha çok altyapı yatırımları var. Halkımızla el ele, gönül gönüle vererek ülkemizin diğer 80 vilayetiyle hep birlikte Hatay'ı da geliştirmeye, kalkındırmaya, büyütmeye devam edeceğiz."

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki toplu açılış törenine video konferansla katıldı: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki toplu açılış törenine video konferansla katıldı: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki toplu açılış törenine video konferansla katıldı: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki toplu açılış törenine video konferansla katıldı: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki toplu açılış törenine video konferansla katıldı: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki toplu açılış törenine video konferansla katıldı: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki toplu açılış törenine video konferansla katıldı: (1)

Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 09:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki toplu açılış törenine video konferansla katıldı: (1) - Son Dakika


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