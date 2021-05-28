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Son dakika haber: Sağlık Bakanlığından Eskişehir'e 9 adet ambulans - Son Dakika

Son dakika haber: Sağlık Bakanlığından Eskişehir'e 9 adet ambulans

28.05.2021 20:29
Son dakika haber: Sağlık Bakanlığından Eskişehir'e 9 adet ambulans, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Eskişehir'de düzenlenen teslim töreninde Sağlık Bakanlığının Eskişehir'e hizmet amaçlı gönderdiği 9 adet ambulans İl Ambulans Servisi Başhekimliğine verildi.

Eskişehir'de düzenlenen teslim töreninde Sağlık Bakanlığının Eskişehir'e hizmet amaçlı gönderdiği 9 adet ambulans İl Ambulans Servisi Başhekimliğine verildi.

Eskişehir Şehir Hastanesinin bahçesinde düzenlenen törende Sağlık Bakanlığının Eskişehirlilere hizmet için tahsis ettiği 9 adet ambulans, İl Ambulans Servisi Başhekimliğine teslim edildi. Düzenlenen törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile birlikte AK Parti milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Aslan Kabukçuoğlu, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ile sağlık çalışanları katıldı.

"Gücümüze güç katılmıştır."

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, törende yaptığı konuşmada hastalara ulaşma süresinin daha da kısalacağını belirtirken, "Korona virüs pandemisinin ağır koşullarına rağmen şehrimizde yüksek hizmet standardı ile hem doğru ilk müdahale gerçekleştirilerek hastaların hayata tutunmasına vesile olunmuş hem de en kısa zamanda hastaların doğru merkeze transferleri sağlanmıştır. Eskişehir halkımıza hizmet etmek üzere kazandırılan bu 9 ambulansla birlikte gücümüze güç katılmıştır. Nitekim ortalama bir acil vakaya ulaşım süresi şehrimizde 2021 yılı itibariyle 4,5 dakika iken bu ambulanslarla birlikte bu süre 4 dakikaya düşecektir" ifadelerini kullandı.

"Biz o 4 metrekareye her hastada yeni bir hayat hikayesi sığdırırız"

Törende konuşma yapan Eskişehir 112 Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, inme vakalarında Türkiye'nin en başarılı şehrin Eskişehir olduğunu belirtti. Ayrıca kalp durması (arrest) vakalarında nabız alarak hastaneye teslim edilen hasta sayısının dünyada yüzde 4-6 seviyesinde seyrederken bu oranın Eskişehir'de yüzde 25'lerde olduğunu belirtti. Ambulansın arkasındaki 4 metrekare olan kabinlerde her hastaya ayrı bir hayat hikayesi yazıldığını ifade eden Pala, "Bizim hikayemiz, 112 çağrı hattımızı arayarak yardım çağrısında bulunduğunuz andan itibaren başlıyor. Arkadaşlarımızın Eskişehirimiz ile hikayesi, yeri geliyor daha birkaç gün önce kucağınıza aldığınız yavrunuzu teslim ediyorsunuz. Bazen analarımızı, babalarımızı emanet alıyorlar. Gözlerinizin önünde eşinize dakikalarca süren o ilk müdahale yapılıyor ve umudun o sesine şahit oluyorsunuz; 'nabız alındı'. Günün her anı her saniyesi bir ambulans bir can kurtarmak için çabalayan birileri var ve onların da evlerinde çocukları, eşleri bakmakla yükümlü oldukları bir aileleri var. Elbette bizler bu işin profesyonelleriyiz ve işimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız. Eskişehir'in en genç sağlık neferleri ile hikayemiz asla yalnızca bir başarı hikayesi değil. Her ambulans arka kabini 4 metrekaredir. Biz o 4 metrekareye her hastada yeni bir hayat hikayesi sığdırırız" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Temsili anahtar teslimini Nabi Avcı yaptı

Protokol konuşmalarının ardından ambulansların önünde hatıra fotoğrafı çekildi. Ardından AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, ambulans anahtarını sağlık personellerine teslim etti. Protokol üyelerinin ambulansları incelemesinin ardından tören sona erdi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haber: Sağlık Bakanlığından Eskişehir'e 9 adet ambulans
Son dakika haber: Sağlık Bakanlığından Eskişehir'e 9 adet ambulans
Son dakika haber: Sağlık Bakanlığından Eskişehir'e 9 adet ambulans
Son dakika haber: Sağlık Bakanlığından Eskişehir'e 9 adet ambulans
Son dakika haber: Sağlık Bakanlığından Eskişehir'e 9 adet ambulans
Son dakika haber: Sağlık Bakanlığından Eskişehir'e 9 adet ambulans
Son dakika haber: Sağlık Bakanlığından Eskişehir'e 9 adet ambulans

Nabi Avcı, Eskişehir, AK Parti, Ambulans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sağlık Bakanlığından Eskişehir'e 9 adet ambulans - Son Dakika


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