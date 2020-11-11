Son dakika haber... Sailing Cup için geri sayım başladı - Son Dakika

Her yıl boğazda görsel bir şölene dönüşen "BAU Bosphorus Sailing Cup", onlarca yelkenlinin katılımıyla start alıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un kalbinde yer alan kampüsü ile birbirinden önemli birçok etkinliğe imza atan üniversite, "BAU Bosphorus Sailing Cup"a 8'inci kez ev sahipliği yapıyor.

"BAU Bosphorus Sailing Cup", Asya ve Avrupa kıtalarının buluşma noktası olan İstanbul Boğazı'nda onlarca yelkenliye ev sahipliği yapacak.

14 Kasım Cumartesi günü 11.00'de BAU Beşiktaş Güney Kampüsü önünden kalkacak yelkenliler, Anadolu Hisarı'ndan dönüş alarak yarışı Beşiktaş'ta bitirecek.