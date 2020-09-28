Son dakika haber! Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret - Son Dakika

Son dakika haber! Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret

Son dakika haberine göre Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, Başkan Yardımcısı Yüksel Çelik ve Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir'i makamında ağırladı.

Son dakika haber! Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, Başkan Yardımcısı Yüksel Çelik ve Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir'i makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, nazik ziyaretleri dolayısıyla konuklarına teşekkür eden Yüce, kardeş belediyelerle ortak zeminde buluşarak bilgi ve tecrübe paylaşımını daha da arttırmak istediklerini belirtti.

Her iki şehir arasındaki bağları güçlendirmek, dayanışma ve paylaşma kültürü oluşturmak ve belediyeler arası ilişkiyi geliştirmek için attıkları adımın en yakın süreçte meyvelerini alacaklarını aktaran Yüce, "Genel Başkan Yardımcımız, il başkanımız, ilçe belediye başkanlarımızla bu güzel birlikteliği en iyi şekilde taçlandırmak, bölgemize katkı sunmak için iş birliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın da yer aldı.

İsmet Taşdemir, Ekrem Yüce, AK Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 15:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret - Son Dakika

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