DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Satılmış Fırat davasında Bölge Adliye Mahkemesi son kararını verdi

ANTALYA'da Satılmış Fırat'ın (24) geçen yıl trafik kazasında yaşamını yitirmesine ilişkin Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen duruşma sonuçlandı. Yerel mahkemenin sanığa verdiği 3 yıl 4 ay hapis cezası 2 ay artırılarak, 3 yıl 6 aya çıkarıldı.Kaza, geçen yıl 28 Ocak'ta, akşam saatlerinde Gazi Bulvarı yan yolda meydana geldi. Aşçı yardımcısı Satılmış Fırat yönetimindeki motosiklete, G.K. yönetimindeki otomobil çarptı. G.K. aracıyla yoluna devam ederken, çarpmanın şiddetiyle yola savrulup, başındaki kaskı çıkan Fırat, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yakalanıp tutuklanan G.K., iki ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu. G.K., Antalya 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi 'nde yargılandığı davada 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. G.K., bu kararla birlikte, infaz yasası gereği tutuklanmadı. Satılmış Fırat'ın ailesi, davayı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.'KARDEŞİMİ BUZ GİBİ HAVADA KEDİ YAVRUSU GİBİ BIRAKIP GİTTİ'Bugün Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nin 11'inci Ceza Dairesi 'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık G.K., Satılmış Fırat'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. G.K. savunmasında, olayda bir kastı bulunmadığını, sanığı tanımadığını ve ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Satılmış Fırat'ın kardeşi Burcu Fırat da kazayı görmediğini, ancak güvenlik kamerasından izlediğini belirterek, "Kardeşim, sanık tarafından öldürülmüştür. Sanık sürücü kazadan sonra buz gibi havada kardeşimi kedi yavrusu gibi oracıkta bırakıp, gitmiştir. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.CEZASI 2 AY ARTIRILARAK, 3,5 YILA ÇIKARILDISatılmış Fırat'ın annesi Satı Gedik ise sanığın kazadan sonra oğlunu hastaneye yetiştirmek yerine olay yerinden kaçtığını belirterek, bu durumun kendisini daha çok üzdüğünü söyledi. Şikayetçi avukatı, sanığın yardım yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı da cezalandırılmasını talep etti. Duruşma savcısı, her iki araç sürücüsünün alkollü olduğuna dikkat çekerek, sanığın 'taksirle bir kişinin ölümüne sebep olma suçu'ndan cezalandırılmasını istedi. Sanık G.K., son sözünde takdiri mahkemeye bıraktı.Mahkeme, Antalya 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği 3 yıl 4 aylık hapis cezasını 2 ay artırarak 3 yıl 6 aya çıkardı. Mahkeme ayrıca sanığın sürücü belgesinin 1 yıl geri alınmasına karar verdi.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)Süleyman EKİN/ANTALYA

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BUDO'da tek fiyat uygulamasına geçildi

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve İstanbul ile Bursa arasında deniz ulaşımının önemli bir markası haline gelen BUDO'da yolcu bilet fiyatlarında yüzde 40 indirim yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUDO fiyatlarında iki yıl önceye dönüldüğünü hatırlatarak, sefer saati, günü ve yönü fark etmeksizin 39 TL'lik tek fiyat uygulamasına geçildiğini söyledi.Bursa ile İstanbul arasında kaliteli, ekonomik ve güvenli deniz ulaşımının sağlanması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında seferlere başlayan ve yılda ortalama 1 milyon yolcu taşıyan BUDO, bilet fiyatlarında indirime gitti. Daha önce tam 65, öğrenci 53, engelli ve gaziler için 45 TL olan bilet ücretleri 39 TL'ye indirilerek, tek fiyat uygulamasına geçildi. Tam bilette yüzde 40'lık rekor bir indirim gerçekleşirken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni uygulamayı Mudanya BUDO iskelesi önünde yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurdu.GÜVENLİ ALAN SERTİFİKASIBurulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar ve AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü ile birlikte Mudanya'daki BUDO İskelesi'ne gelen Başkan Aktaş, öncelikle Bursa'yı deniz ulaşımı ile tanıştıran Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından merhum Hikmet Şahin ve BUDO'yu kuran Recep Altepe'ye teşekkür ederek konuşmasına başladı. BUDO'nun kuruluş amacının kaliteli, ekonomik ve güvenli ulaşımın sağlanması olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, pandemi sürecinde şehirler arası ulaşım yasağı olduğu dönem dışında BUDO'nun hizmetlerine hiç ara vermediğini kaydetti. Normalleşme süreciyle birlikte uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan denetimlerle alınan Covid-19'a karşı güvenli alan sertifikası ve mesafeli koltuk düzeni ile seferlerin sürdüğünü vurguladı.TEK FİYAT: 39 TLPandemi nedeniyle yaşanan yolcu sayılarındaki azalmaya rağmen, gerek deniz ulaşımı gerekse de kent içi ulaşım hizmetlerine ara vermeden çalıştıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Hiçbir koşul ve şart olmadan, sefer saati, günü ve yönü fark etmeksizin tüm BUDO fiyatlarımızı 39 TL'ye indirerek, 2 yıl önceki fiyatlarımıza dönmüş oluyoruz. Uygulamamız ilk günden etkisini gösterdi ve normalde 70 -75 yolcu ile kalkarken, bu sabah 130 yolcuyla kalktık. Bu kısa süreli bir uygulama değil. Kış ve bahar dönemi boyunca vatandaşlarımız bu cazip fiyat uygulamasından yararlanabilecek" dedi.EKONOMİK ULAŞIMŞehir içi toplu taşımada Türkiye'deki en ucuz öğrenci biletinin Bursa'da olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde göreve geldiğimizden beri öğrenci ile alakalı hiçbir zam yapılmadı. Bunun yanında yaptığımız indirimler, daha sonraki fiyat ayarlamaları ile birlikte normal biletlerde de totalde yüzde 8- 9'luk bir artış oldu. Pandemi nedeniyle yapılan seyreltilmiş yolcu uygulaması ve artan maliyetlere rağmen ekonomik fiyat anlayışını istikrarlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. BUDO bilet fiyatlarında yaptığımız bu indirimle de vatandaşlarımız Bursa İstanbul arasında daha ekonomik seyahat etme imkanına kavuşacak" diye konuştu.

Bu arada Bursa- İstanbul arasında günlük karşılıklı 3 olan sefer sayıları 12 Ekim Pazartesi gününden itibaren 4'e çıkarılacak.