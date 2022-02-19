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Son dakika haber: Şehit Cihan Gökkaya'nın adı Balıkesir'de yaşatılacak - Son Dakika

Son dakika haber: Şehit Cihan Gökkaya'nın adı Balıkesir'de yaşatılacak

19.02.2022 09:59
Son dakika haber: Şehit Cihan Gökkaya'nın adı Balıkesir'de yaşatılacak

Bir son dakika haberine göre BARIŞ Pınarı Harekatı sırasında Suriye'de makine operatörü olarak görev yapan Cihan Gökkaya'nın adı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı kararla, görev yaptığı DSİ Bölge Müdürlüğü önünde bulunan üst geçide verildi.

BARIŞ Pınarı Harekatı sırasında Suriye'de makine operatörü olarak görev yapan Cihan Gökkaya'nın adı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı kararla, görev yaptığı DSİ Bölge Müdürlüğü önünde bulunan üst geçide verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı 1. Birleşimi 1. Oturumunda alınan kararla Şehit Cihan Gökkaya ismi, yıllarca makine operatörü olarak görev yaptığı Balıkesir DSİ 25. Bölge Müdürlüğü Çayırhisar Yerleşkesinde bulunan Makine İmalat Donatım Şube Müdürlüğü önündeki yaya üst geçidine verildi. Meclis üyelerinin oy birliğiyle alınan kararın hemen ardından çalışmaları başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Hava Lojmanları ile DSİ 25. Şube Müdürlüğü arasında yer alan yaya üst geçide şehidin Gökkaya'nın adını verdi. Geçici görev gereği bulunduğu Suriye'nin Resulayn Kentinde Barış Pınarı Harekat Bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucunda şehit edilen Balıkesirli Cihan Gökkaya'nın adı, bağlı bulunduğu Balıkesir DSİ 25. Bölge Müdürlüğü Makine İmalat Donatım Şube Müdürlüğünün önündeki üst geçitte yaşatılacak.


Son dakika haber: Şehit Cihan Gökkaya'nın adı Balıkesir'de yaşatılacak
Son dakika haber: Şehit Cihan Gökkaya'nın adı Balıkesir'de yaşatılacak
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Barış Pınarı Harekatı, Balıkesir, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Şehit Cihan Gökkaya'nın adı Balıkesir'de yaşatılacak - Son Dakika


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