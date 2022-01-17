Konya'da Selçuklu Belediyesi'nin mahalle muhtarlarıyla yaptığı iki günlük istişare kampında 2022 yılında yapılacak yatırımlar değerlendirildi.

Karatay Termal Otel'de düzenlenen kampta Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçede 2019 yılından bu yana yapılan hizmetleri anlatarak, ilerleyen süreçte yapılması planlanan tesisler ve projeler hakkında bilgi verdi.

Pekyatırmacı, 2022 gerçekleştirecekleri yatırımları 2023'te tamamlamayı hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Şehrimiz sürekli büyüyor sürekli gelişiyor, ilçemizin nüfusu da aynı şekilde sürekli artıyor. Nüfusun artması, insanlarımızın hayat standartlarının da yükselmesiyle birlikte beklentiler de artıyor. Bu yönde hem yaptığımız planları, çalışmalarımızı revize ediyoruz hem de programları ortaya koyuyoruz. İnşallah bunlarla ilgili de önümüzdeki süreçte gerekli bilgilendirmeleri yapmayı planlıyoruz."

Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu da Pekyatırmacı'nın her zaman yanlarında olduğuna dikkati çekti.

Pekyatırmacı'nın halkın içinden birisi olduğunu vurgulayan Avcıoğlu, "Hep yanımızda ve hiç kimse ben başkanla görüşemedim diyecek durumda değildir. Bu programların devam ederek Selçuklu için daha güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Başkanımız bir sunum yaptı, eğer bu sunumda yapılan hizmetlerin tamamını açıklamalı bir şekilde anlatsa 24 saatte bitmez." diye konuştu.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ise Selçuklu'da hizmet edebilmenin anlamlı ve önemli olduğunu anımsatarak şöyle devam etti:

"Birlikte yaptığımız her şey büyük bir insan kitlesinin hayatını etkiliyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir insan kitlesine hitap ederken birbirimizle uyumlu bir şekilde bir çalışma ortaya koyabilmeliyiz. Bu güne kadar Selçuklu Konya'da örnek bir çalışma yapıyor. Bizler hiçbir mahalle muhtarımızı hiçbir mahallemizi diğerinden ayırmıyoruz."