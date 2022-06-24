SGK'yı 23,9 milyon TL zarara uğratan 49 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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SGK'yı 23,9 milyon TL zarara uğratan 49 kişi adliyeye sevk edildi

24.06.2022 10:11

SGK'yı 23,9 milyon TL zarara uğratan 49 kişi adliyeye sevk edildi 'Sahte evraklarla emekli yapılması' sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu'nu 23 milyon 901 bin 297 lira zarara uğrattıkları iddiasıyla Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 kişi, gözaltı sürelerinin...

SGK'yı 23,9 milyon TL zarara uğratan 49 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - 'Sahte evraklarla emekli yapılması' sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu'nu 23 milyon 901 bin 297 lira zarara uğrattıkları iddiasıyla Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 kişi, gözaltı sürelerinin uzatılması için adliye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgüt faaliyetleri çerçevesinde "kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçları ile ilgili yürütülen soruşturmada 3 gün önce Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında örgüt lideri, muhasebe sorumlusu, aile sağlığı merkezi hekimi, özel sağlık kurumu sağlık çalışanı, emekli sağlık çalışanının yer aldığı 198 şüpheli tespit edilerek, Samsun'da 32, Mardin'de 20, İstanbul'da 3, Elazığ'da 1, İzmir'de 1, Mersin'de 2 olmak üzere 6 ilde 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

3 gün önce yapılan eş zamanlı operasyonda 51 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişi polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 8 kişinin yakalanmasına çalışılıyor. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ile birlikte doktor raporları, şirket kaşeleri, vekaletnameler, SGK bildirim evrakları, başkalarına ait hesap cüzdanları, ajandalar, açığa atılmış imza bulunan çok sayıda evrak ve doküman ile 1 adet pompalı tüfeğe el konuldu.

Şüphelilerin kendi adlarına, yakınları adına veya üçüncü şahıslar adına şirket tescilleri yaptırdıkları, şirketlerde yüksek ücretli çalışan olarak SGK'ya işbaşı bildiriminde bulundukları, şahıslara temin edilen iş göremezlik raporu üzerinden SGK'dan usulsüz ödeme aldıkları ortaya çıktı. Operasyon kapsamında yapılan tespitlerde 19 ilde, 57 kişi adına tescilli, 141 adet şirket tescilinin yapıldığı, 161 kişinin, alınan 529 adet sağlık raporuna istinaden 23 milyon 901 bin 297 lira kamu zararına yol açtıkları belirlendi.

Zanlılara ek süre

Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde 3 gündür gözaltında bulunan 49 kişi gözaltı sürelerinin 4 gün uzatılması için bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.

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SGK'yı 24 milyon zarara uğratan 51 şüpheli gözaltına alındı SGK'yı 24 milyon zarara uğratan 51 şüpheli gözaltına alındı Son Dakika | Silahlı kavgaya karışan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi Son Dakika | Silahlı kavgaya karışan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa SGK'yı 23,9 milyon TL zarara uğratan 49 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: SGK'yı 23,9 milyon TL zarara uğratan 49 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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