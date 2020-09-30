Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 523 gram metamfetamin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Baykan ilçesinin Veyselkarani Beldesinde uygulama noktasında durdurulan bir araçta, narkotik madde arama köpeğinin de kullanıldığı aramada, araçta bir şahıs üzerinden 523 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adli makamlara sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:25 - Kaynak: AA
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