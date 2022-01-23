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Son dakika haber! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Bosna Hersek'te barışı koruma mesajı verdi - Son Dakika

Son dakika haber! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Bosna Hersek'te barışı koruma mesajı verdi

23.01.2022 16:58
Son dakika haber! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Bosna Hersek'te barışı koruma mesajı verdi

Son dakika haberleri... Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bölgedeki ve Bosna Hersek'teki siyasi durumla ilgili, "Barışı hep birlikte korumalıyız, kimse savaş istemiyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bölgedeki ve Bosna Hersek'teki siyasi durumla ilgili, "Barışı hep birlikte korumalıyız, kimse savaş istemiyor." dedi.

Vucic, Pink TV'ye verdiği röportajda, Bosna Hersek'teki duruma ilişkin yabancıların tek taraflı yaklaşımlarından korktuğunu söyleyerek "En önemlisi bizim durum hakkındaki sorumluluğumuzu yerine getirmemizdir. Hep birlikte ilerleme ve gelişme şansına sahibiz, bu şansı kaçırmamalıyız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad arasında inşaatı devam eden otoyol için çağrıda bulunan Vucic, şöyle devam etti:

"Otoyolun Sırbistan'daki kısmı inşa edildi. Erdoğan ile görüşmemizde projenin Bosna Hersek kısmının inşa edilip edilmeyeceğini sordum. Bu yüzden Ankara ziyaretim Saraybosna hususundaki sorunların çözümü için önemliydi. Bu, Sırbistan'daki seçimlerden sonra gerçekleştirilecek üçlü zirvede konuşulacak konulardan birisi."

Ne Boşnaklar ne Hırvatlar ne de Sırpların savaş istediğini vurgulayan Vucic, "Barışı hep birlikte korumalıyız, kimse savaş istemiyor." diye konuştu.

Vucic, "Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanmasına rağmen Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti entitesinin '9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü' kutlamaları sırasında geçit töreni yapan polislerin uzun namlulu silah taşımalarına da değinmek isterim. Kusura bakmayın ama o kadar silah, Bosna Hersek ve Sırbistan'da her köyde vardır, başka yerlerde de böyledir." dedi.

Vucic, Sırbistan'ın Priboj kentinde Boşnaklara yönelik tehdit ve hakaretlerin de bir daha asla tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.?

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Bosna Hersek'te barışı koruma mesajı verdi - Son Dakika


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