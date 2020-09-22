Son dakika haber... Şırnak'ta terör operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 14-20 Eylül 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlarda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, 1 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK