Son dakika haber... Şırnak'ta terör operasyonu - Son Dakika

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'nce 19-25 Ekim'de merkez ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan operasyonlarda 12 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

2'si adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı olmak üzere 11 şüphelinin serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, bilgilendirme ve önleyici faaliyetler sonucu ikna edilerek teslim olan bir terör örgütü PKK/KCK mensubunun gözaltına alındığı belirtilerek, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara kararlılıkla devam edildiği aktarıldı.