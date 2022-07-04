SİTEDE SİLAHLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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SİTEDE SİLAHLI KAVGA KAMERADA

04.07.2022 12:36

DİYARBAKIR'da bir sitenin bahçesinde koruma kafesi olmayan klima motoru yüzünden işletmeci ile daire sahibi ve yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da bir sitenin bahçesinde koruma kafesi olmayan klima motoru yüzünden işletmeci ile daire sahibi ve yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Temmuz günü Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Sitede oturan bir kişi, bir işletmenin bahçede bulunan klima motorunun koruma kafesi olmadığı için iş yeri sahibine uyarıda bulununca tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışma, kısa sürede büyüdü. Siteye giren bir kişi, aracıdan inip pompalı tüfekle havaya ateş etti, ardından da kavga edenlerin arasına karışıp, bir kişiyi ayağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kavgaya karışanları gözaltına aldı.

Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİTEDE SİLAHLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika

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