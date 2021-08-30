Son dakika haber: Sokakta, simit sattığı arabanın arkasında ölü bulundu - Son Dakika

Atatürk Caddesi'nde sabah saatlerinde yerde hareketsiz vaziyette yatan bir şahıs olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ilk yaptıkları incelemede 57 yaşındaki Zahit Öğüt isimli şahsın hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Şehit Süleyman Bey Caddesi üzerinde seyyar simitçilik yaptığı bilinen Zahit Öğüt'ün cansız bedeni ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.