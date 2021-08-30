Üye Girişi
Son dakika haber: Sokakta, simit sattığı arabanın arkasında ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haber: Sokakta, simit sattığı arabanın arkasında ölü bulundu

30.08.2021 14:34
Son dakika haber: Sokakta, simit sattığı arabanın arkasında ölü bulundu, System.String[]

Son dakika: Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan ve seyyar simitçilik yaparak geçimini sağlayan 57 yaşındaki Zahit Öğüt cadde üzerinde yaşamını yitirdi.

Atatürk Caddesi'nde sabah saatlerinde yerde hareketsiz vaziyette yatan bir şahıs olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ilk yaptıkları incelemede 57 yaşındaki Zahit Öğüt isimli şahsın hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti.

Simitçiyi ecel yolda yakaladı

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Şehit Süleyman Bey Caddesi üzerinde seyyar simitçilik yaptığı bilinen Zahit Öğüt'ün cansız bedeni ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Son dakika haber: Sokakta, simit sattığı arabanın arkasında ölü bulundu

Atatürk Caddesi, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Sokakta, simit sattığı arabanın arkasında ölü bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı oto sanayide bulundu! 3.5 milyon lira değerindeki otomobili 200 bin liraya satmışlar 15:20 Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı oto sanayide bulundu! 3.5 milyon lira değerindeki otomobili 200 bin liraya satmışlar Son Dakika: Kabil Havalimanı'na bu sabah yapılan roketli saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi 15:09 Son Dakika: Kabil Havalimanı'na bu sabah yapılan roketli saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi Son dakika! Gizemi büyük merak konusu olan monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da tekrar görüldü 14:55 Son dakika! Gizemi büyük merak konusu olan monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da tekrar görüldü
Son Dakika! Süper Lig'de hocaların göz yaşına bakılmıyor! Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yolları ayırdı 14:29 Son Dakika! Süper Lig'de hocaların göz yaşına bakılmıyor! Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yolları ayırdı Son dakika... Hacı Sabancı'nın müstakbel eşi Nazlı Kayı'nın acı günü! Üvey babasının ölümüyle yıkılıp, düğünü erteledi 13:58 Son dakika... Hacı Sabancı'nın müstakbel eşi Nazlı Kayı'nın acı günü! Üvey babasının ölümüyle yıkılıp, düğünü erteledi Son dakika! Polis memuru, iki aracın arasına sıkıştı! Korkutan kaza anı saniye saniye kamerada 13:48 Son dakika! Polis memuru, iki aracın arasına sıkıştı! Korkutan kaza anı saniye saniye kamerada
Taciz şüphelisini yere yatırıp tekme tokat dövdüler 13:41 Taciz şüphelisini yere yatırıp tekme tokat dövdüler Son dakika haber | Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın aday kadrosuna girdi 13:14 Son dakika haber | Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın aday kadrosuna girdi

Son Dakika Haberleri
15:01 Genç eldivenin başarısı göz dolduruyor! Fenerbahçe kalecisi Altay, Rüştü Reçber'den sonra bir ilke imza attı
14:57 Ünlü şarkıcıdan korkutan kaza! Kıraç, konser için sahneye çıkarken yere düştü
14:54 Son dakika! Gizemi büyük merak konusu olan monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da tekrar görüldü
14:37 Son dakika haber: ABD'de sıcak hava ile rüzgarın birleşmesi alev hortumları oluşturdu! O anlar kaydedildi
14:34 Son dakika haber: Sokakta, simit sattığı arabanın arkasında ölü bulundu
14:32 Son dakika.. DSÖ'nün uyarısı korkuttu: 1 Aralık'a kadar Avrupa kıtasında koronavirüse bağlı 236 bin kişi ölebilir
14:29 Son Dakika! Süper Lig'de hocaların göz yaşına bakılmıyor! Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yolları ayırdı
13:51 Son dakika.. Transfer gelmeyince taraftar ayağa kalktı! Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu
13:36 Son dakika: Kara Kartal, Umut Meraş'ı KAP'a bildirdi! Görüşmeler başladı
13:16 Bolu'da Zafer Bayramı coşkusu! Mavi berelilerin yürüyüşü dakikalarca alkışlandı
Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini ''Mülteci Çocuk'' tablosu önünde kabul etti Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini ''Mülteci Çocuk'' tablosu önünde kabul etti         
15:28
Oyuncu İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den yorum gecikmedi Oyuncu İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den yorum gecikmedi         
15:12
Genç eldivenin başarısı göz dolduruyor! Fenerbahçe kalecisi Altay, Rüştü Reçber'den sonra bir ilke imza attı Genç eldivenin başarısı göz dolduruyor! Fenerbahçe kalecisi Altay, Rüştü Reçber'den sonra bir ilke imza attı         
15:02
Son dakika.. DSÖ'nün uyarısı korkuttu: 1 Aralık'a kadar Avrupa kıtasında koronavirüse bağlı 236 bin kişi ölebilir Son dakika.. DSÖ'nün uyarısı korkuttu: 1 Aralık'a kadar Avrupa kıtasında koronavirüse bağlı 236 bin kişi ölebilir         
14:32
Vakaların patladığı Rize'de Vali kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu Vakaların patladığı Rize'de Vali kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu         
14:10
Son dakika.. Transfer gelmeyince taraftar ayağa kalktı! Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu Son dakika.. Transfer gelmeyince taraftar ayağa kalktı! Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu         
13:51
Hande Erçel, rol arkadaşını sildi! Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı takipten çıktı Hande Erçel, rol arkadaşını sildi! Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı takipten çıktı         
13:44
Bolu'da Zafer Bayramı coşkusu! Mavi berelilerin yürüyüşü dakikalarca alkışlandı Bolu'da Zafer Bayramı coşkusu! Mavi berelilerin yürüyüşü dakikalarca alkışlandı         
13:17
Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü         
12:37
Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti         
12:02
13 yıl önce yanan ormanlık alandan gelen görüntü umut oldu! Yeni bir orman oluşmuş 13 yıl önce yanan ormanlık alandan gelen görüntü umut oldu! Yeni bir orman oluşmuş         
10:55
Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi         
10:20
Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi         
23:21
3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı 3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı         
23:02
Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik         
20:25
Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı         
19:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2021 15:33:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Sokakta, simit sattığı arabanın arkasında ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement