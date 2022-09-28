KONYA-ŞÖMİNENİN ALTINDA TOPRAĞA GÖMÜLÜ UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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KONYA-ŞÖMİNENİN ALTINDA TOPRAĞA GÖMÜLÜ UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

28.09.2022 10:54

KONYA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda bir evin müştemilatındaki şöminenin altında, toprağa gömülü 9 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

KONYA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda bir evin müştemilatındaki şöminenin altında, toprağa gömülü 9 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi de gözaltına alındı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir şebekeyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fikizi çalışmaların ardından ekipler, belirledikleri bir eve operasyon düzenledi. Polis, evdeki aramada müştemilattaki şöminenin altında toprak zemin olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen ekipler, yaptıkları kazının ardından toprağa gömülü 9 kilo 750 gram esrar ele geçirdi. Bunun üzerine M.D., A.D., Z.D., M.D., F.D. ve Y.Y. gözaltına alındı. 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Konya'da evin toprak zeminine gömülmüş 9 kilo 750 gram esrar ele geçirildi Konya'da evin toprak zeminine gömülmüş 9 kilo 750 gram esrar ele geçirildi
Kaynak: DHA

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KONYA-ŞÖMİNENİN ALTINDA TOPRAĞA GÖMÜLÜ UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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