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Son dakika haber... Sudan'ın, Libya ve Mısır sınırındaki yasa dışı faaliyetlere yönelik operasyonları sürüyor - Son Dakika

Son dakika haber... Sudan'ın, Libya ve Mısır sınırındaki yasa dışı faaliyetlere yönelik operasyonları sürüyor

28.11.2021 20:10

Son dakika haber: Sudan ordusunun, komşuları Libya ve Mısır sınırındaki yasa dışı faaliyetlere yönelik operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

Sudan ordusunun, komşuları Libya ve Mısır sınırındaki yasa dışı faaliyetlere yönelik operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

Orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Operasyonlar Dairesi Başkanı Tümgeneral Osman Muhammed Hamid, HDK'nin başkent Hartum'daki karargahında yaptığı basın açıklamasında, "Mısır ve Libya sınırında vatanı tehdit eden en bariz güvenlik tehditleri; insan kaçakçılığı, düzensiz göç, Libyalı Tebu kabilesinin, Sudanlı ve Çadlı bazı silahlı grupların faaliyetleri, Libya'dan yasa dışı araç ticareti ve bazı terörist grupların ülkeye sızmasıdır." dedi.

Hamid, canlı hayvan ve diğer bazı ürünlerin yanı sıra silah ve uyuşturucu ticaretinin de yapıldığı bölgede suç örgütlerine yönelik operasyonlarının sürdüğünü ifade etti.

Mısır-Libya sınırında insan ve mal kaçakçılığı yapan çete üyelerinin açtığı ateş sonucu 3 HDK mensubu hayatını kaybetmişti.

Libya'nın güneyinde Sudan, Çad ve Nijer ile sınır bölgeleri, silah ve insan kaçakçıları ile terörist grupları barındırıyor.

Bölgedeki kabileler ise para ve akaryakıt karşılığında kaçakçılık şebekelerine göz yumuyor.

Sudan, özellikle kıtanın doğusundaki Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin Avrupa hayalinde bir geçiş noktası olarak kullanılıyor.

Son dakika haber... Sudan'ın, Libya ve Mısır sınırındaki yasa dışı faaliyetlere yönelik operasyonları sürüyor
Son dakika haber... Sudan'ın, Libya ve Mısır sınırındaki yasa dışı faaliyetlere yönelik operasyonları sürüyor
Son dakika haber... Sudan'ın, Libya ve Mısır sınırındaki yasa dışı faaliyetlere yönelik operasyonları sürüyor
Son dakika haber... Sudan'ın, Libya ve Mısır sınırındaki yasa dışı faaliyetlere yönelik operasyonları sürüyor

Hartum, Mısır, Sudan, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Sudan'ın, Libya ve Mısır sınırındaki yasa dışı faaliyetlere yönelik operasyonları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Sudan'ın, Libya ve Mısır sınırındaki yasa dışı faaliyetlere yönelik operasyonları sürüyor - Son Dakika
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