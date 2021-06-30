Sultanbeyli Kaymakamlığı Gönül Elçileri Projesi kapsamındaki "Koruyucu Ailelik" konusunda farkındalık oluşturmak ve koruyucu ailelerin sayısını arttırmak amacıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde ilçede 5 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını yüzde 220 arttırarak 16'ya yükseltti.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında Koruyucu Aile konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla; kamu kurum ve kuruluşlarında bilgilendirme toplantıları düzenledik, koruyucu ailelerle, koruyucu aile olmak isteyenleri bir araya getirdik, koruyucu ailelerimizle iftar ve kahvaltı programlarında bir araya geldik, koruyucu aile yanındaki çocuklarımızı ziyaret ederek bayram hediyelerini ulaştırdık, salgın sürecinde de ailelerimizi yalnız bırakmayarak temizlik seti ve maske ihtiyaçlarını karşıladık" dedi.

"Amacımız daha fazla çocuğumuzun koruyucu aile yanına yerleştirilmesini sağlamak"

Kaymakam Kubilay, "Sultanbeyli'de 2019 yılında başlattığımız Koruyucu Aile farkındalık oluşturma çalışmaları sonucunda ilçemizde 5 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını 16'ya yükselttik. Korona virüs salgını sürecinde de koruyucu ailelerimizin her zamankinden daha çok yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Yakın zamanda bir evladımıza koruyucu aile olarak sıcak bir yuva oluşturan koruyucu ailemize örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyor, koruyucu aile yanındaki çocuk sayımızın artışını mutlulukla izliyorum. Amacımız daha fazla çocuğumuzun koruyucu aile yanına yerleştirilmesini sağlamak. Bu amaçla çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu vesileyle 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nüzü en içten dileklerimle kutluyor, siz değerli vatandaşlarımızın da anne-baba sevgisine ihtiyaç duyan bir çocuğumuza koruyucu aile olarak, çocuklarımızın hayatında fark oluşturmasını ve geleceğimize sahip çıkmasını önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL