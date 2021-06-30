Üye Girişi
Son dakika haber | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı yüzde 220 arttı - Son Dakika

Son dakika haber | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı yüzde 220 arttı

30.06.2021 12:47
Son dakika haber | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı yüzde 220 arttı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sultanbeyli Kaymakamlığı Gönül Elçileri Projesi kapsamındaki "Koruyucu Ailelik" konusunda farkındalık oluşturmak ve koruyucu ailelerin sayısını arttırmak amacıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde ilçede 5 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını yüzde 220 arttırarak 16'ya yükseltti.

Sultanbeyli Kaymakamlığı Gönül Elçileri Projesi kapsamındaki "Koruyucu Ailelik" konusunda farkındalık oluşturmak ve koruyucu ailelerin sayısını arttırmak amacıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde ilçede 5 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını yüzde 220 arttırarak 16'ya yükseltti.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında Koruyucu Aile konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla; kamu kurum ve kuruluşlarında bilgilendirme toplantıları düzenledik, koruyucu ailelerle, koruyucu aile olmak isteyenleri bir araya getirdik, koruyucu ailelerimizle iftar ve kahvaltı programlarında bir araya geldik, koruyucu aile yanındaki çocuklarımızı ziyaret ederek bayram hediyelerini ulaştırdık, salgın sürecinde de ailelerimizi yalnız bırakmayarak temizlik seti ve maske ihtiyaçlarını karşıladık" dedi.

"Amacımız daha fazla çocuğumuzun koruyucu aile yanına yerleştirilmesini sağlamak"

Kaymakam Kubilay, "Sultanbeyli'de 2019 yılında başlattığımız Koruyucu Aile farkındalık oluşturma çalışmaları sonucunda ilçemizde 5 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını 16'ya yükselttik. Korona virüs salgını sürecinde de koruyucu ailelerimizin her zamankinden daha çok yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Yakın zamanda bir evladımıza koruyucu aile olarak sıcak bir yuva oluşturan koruyucu ailemize örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyor, koruyucu aile yanındaki çocuk sayımızın artışını mutlulukla izliyorum. Amacımız daha fazla çocuğumuzun koruyucu aile yanına yerleştirilmesini sağlamak. Bu amaçla çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu vesileyle 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nüzü en içten dileklerimle kutluyor, siz değerli vatandaşlarımızın da anne-baba sevgisine ihtiyaç duyan bir çocuğumuza koruyucu aile olarak, çocuklarımızın hayatında fark oluşturmasını ve geleceğimize sahip çıkmasını önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Son dakika haber | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı yüzde 220 arttı
Son dakika haber | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı yüzde 220 arttı
Son dakika haber | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı yüzde 220 arttı
Son dakika haber | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı yüzde 220 arttı
Son dakika haber | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı yüzde 220 arttı
Son dakika haber | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı yüzde 220 arttı
Son dakika haber | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı yüzde 220 arttı
Son dakika haber | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı yüzde 220 arttı
Son dakika haber | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı yüzde 220 arttı

Gönül Elçileri, Emine Erdoğan, Metin Kubilay, Koruyucu Aile, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı yüzde 220 arttı - Son Dakika


Son Dakika

Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı bitiyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor 13:20 Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı bitiyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan 13:18 Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan CHP'li vekilden Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bomba iddia: İstediği kişinin WhatsApp yazışmalarını görebiliyordu 11:58 CHP'li vekilden Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bomba iddia: İstediği kişinin WhatsApp yazışmalarını görebiliyordu
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış 11:06 Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi 10:36 Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı 08:11 Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı
1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi 08:04 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu 00:37 EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Son Dakika Haberleri
13:22 CHP'li vekilden yeni iddia: Sezgin Baran Korkmaz, istediği kişinin WhatsApp yazışmalarını görebiliyordu
13:22 İki terörist etkisiz hale getirildi! MİT'ten sınır ötesi operasyon
13:20 Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı bitiyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor
13:19 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz
13:19 Sergen Yalçın'ın "Teixeira olmazsa Gedson gelsin" talebi ortalığı karıştıracak
13:18 Sağlık turizminin yükselen değeri Türkiye'nin imajını kötü gösteren bir durum var
13:17 Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan
11:53 Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız
11:52 Fiyat istikrarı açıklaması Bakan Elvan'dan geldi: Görev Merkez Bankası'nındır, müdahale söz konusu değildir
11:05 Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz         
13:20
Sergen Yalçın'ın Sergen Yalçın'ın "Teixeira olmazsa Gedson gelsin" talebi ortalığı karıştıracak         
13:19
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi         
13:17
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek         
11:05
Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı         
09:55
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı         
08:05
İnatçı keçi, kendisine saldıran yavru boz ayıya boynuzlarıyla karşılık verdi İnatçı keçi, kendisine saldıran yavru boz ayıya boynuzlarıyla karşılık verdi         
07:15
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum         
23:16
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi         
21:05
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Eşi tarafından şiddet görüp, kaynar suyla yakılan kadın: Yarım kalan işini tamamlayacak Eşi tarafından şiddet görüp, kaynar suyla yakılan kadın: Yarım kalan işini tamamlayacak         
18:40
Uçurumdan düşen Elif'in, Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı?" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı         
18:35
Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı         
17:33
Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 13:26:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı yüzde 220 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement