Son dakika haber: Tarsus'ta çiftçilere tarımsal altyapı desteği - Son Dakika

Son dakika haber: Tarsus'ta çiftçilere tarımsal altyapı desteği

Gelen son dakika haberlerine göre Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Kırsal Kalkınma Fonu (IFAD) "Kırsal Kalkınma Projesi" kapsamında Tarsus'un kırsal bölgelerinde çiftçilere tarımsal altyapı desteği verilmeye başlandı.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Kırsal Kalkınma Fonu (IFAD) "Kırsal Kalkınma Projesi" kapsamında Tarsus'un kırsal bölgelerinde çiftçilere tarımsal altyapı desteği verilmeye başlandı.

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Boğazpınar Mahallesinde serada kivi yetiştiriciliğine yönelik projeyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hayrı Erdoğan, İlçe Tarım Ziraat Mühendisleri Ersin Ersoy ve Mustafa Yumruoğlu katıldı.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Avcı, toplantıda yaptığı konuşmada onlarca çeşit ürün yetiştirilen bölgede, özellikle dezavantajlı kırsal mahallelerin bu projeyle desteklenmesiyle, ürün çeşit ve kalitesinin daha da artacağına belirtti.

Projenin çiftçiler açısından olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden Avcı, "Şu an için bölgemizde Çamlıyayla ilçemizde 14, Tarsus'ta ise 39 mahallede proje ile ilgili çalışma yürütülüyor. Kapalı sera içinde kivi yetiştiren çiftçilerimiz, proje dahilinde üzüm de yetiştirmeye başladılar. Tabi bununla sınırlı kalmayacak ve daha değişik tarımsal ürünler yetiştirilecektir." dedi.

Ziraat Mühendisi Ersin Ersoy da proje kapsamında tarımsal açıdan dezavantajlı alanlarda bulunan çiftçilerin direncinin ve refah düzeyinin arttırılması amacıyla tarımsal altyapı desteği verildiğini kaydetti.

Boğazpınar, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:51 Kaynak: AA

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