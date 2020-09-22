Son dakika haber: Tayin öncesi izinde olan polis, kazada öldü - Son Dakika

ŞIRNAK'tan Çanakkale'ye tayini çıkan polis memuru Zeki Aygün (35) izin için geldiği memleketi Trabzon'un Araklı ilçesinde, kontrolünü kaybettiği otomobilinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Araklı ilçesi Dağbaşı- Karadere yolu Kaşıkçı mevkisinde meydana geldi. Polis memuru Zeki Aygün, idaresindeki plakası henüz bilinmeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Aygün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Görev yeri olan Şırnak'ın Cizre ilçesinden Çanakkale'ye tayini çıkan polis memuru Zeki Aygün'ün izin için memleketi Trabzon'da olduğu öğrenildi.