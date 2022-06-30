Son dakika haber... TEM Otoyolunda feci kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber... TEM Otoyolunda feci kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

30.06.2022 05:26

Son dakika haberi... TEM Otoyolunda feci kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Takla attığı aracın içinde sıkışarak hayatını kaybetti Kocaeli TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi takla attığı aracın içinde sıkışarak hayatını kaybetti kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

TEM Otoyolunda feci kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Takla attığı aracın içinde sıkışarak hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi takla attığı aracın içinde sıkışarak hayatını kaybetti kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza sebebiyle yol 2 saat kapalı kalırken, trafik tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi, TEM Otoyolu Ankara istikameti, Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde arızalanan 06 BKA 350 plakalı bir oto çekici, karayollarına ait 49 AS 838 plakalı çekici tarafından yoldan çekilmeye başlandı. Sağ şeritte bulunan araçlara o sırada aynı istikamette seyir halinde olan Abdurrahman Ünsal idaresindeki Mitsubishi marka 41 FH 004 plakalı oto kurtarıcı çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 aracın üzerinden takla atan oto kurtarıcı ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada 2 kişi yaralanarak tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken takla atan kurtarıcının sürücüsü Abdurrahman Ünsal sıkıştığı aracın içinde yaşamını yitirdi. Olayı gören İsmail Şahin, "Şu öndeki oto çekici arıza vermişti. Çekme aracı da onu çekmeye geldi. O esnada da başka bir çekici bunların üstünden zıplayarak ters döndü" dedi.

Kaza sebebiyle 2 saat kapalı olan otoyolda uzun kuyruklar oluştu, tek şeritten yol tekrardan trafiğe açıldı.

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Son dakika haber | Kocaeli'de 3 çekicinin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika haber | Kocaeli'de 3 çekicinin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Direğe çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Direğe çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... TEM Otoyolunda feci kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... TEM Otoyolunda feci kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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