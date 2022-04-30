Son dakika haber | TIBBİ ATIK YÜKLÜ KAMYONET HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haber | TIBBİ ATIK YÜKLÜ KAMYONET HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 2 YARALI

30.04.2022 14:40

Bir son dakika haberine göre İZMİT'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tıbbi atık yüklü kamyonetin, halk otobüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İZMİT'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tıbbi atık yüklü kamyonetin, halk otobüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.45 sıralarında Kozluk Mahallesi Seka Park viyadüğü üzerinde meydana geldi. Güray Çakır idaresindeki 41 PE 940 plakalı tıbbi atık yüklü kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Ali Ulusoy idaresindeki 41 KZ 286 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüler Güray Çakır ve Ali Ulusoy'u olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından hastanelere götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber | TIBBİ ATIK YÜKLÜ KAMYONET HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 2 YARALI
Son dakika haber | TIBBİ ATIK YÜKLÜ KAMYONET HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 2 YARALI
Son dakika haber | TIBBİ ATIK YÜKLÜ KAMYONET HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 2 YARALI
Son dakika haber | TIBBİ ATIK YÜKLÜ KAMYONET HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 2 YARALI

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Ali Ulusoy, Kamyonet, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | TIBBİ ATIK YÜKLÜ KAMYONET HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | TIBBİ ATIK YÜKLÜ KAMYONET HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika
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