Son dakika haber... Trabzon'da gastronomide yeni lezzet rotaları oluşturulacak - Son Dakika

Son dakika haber... Trabzon'da gastronomide yeni lezzet rotaları oluşturulacak

Son dakika güncel haberi... Gastronomi Turizm Derneği Trabzon Temsilcisi Ahmet Sait Tütünci, doğal güzelliğiyle son dönemde turizmin gözde şehirlerinden biri haline gelen Trabzon'da gastronomide yeni lezzet rotaları oluşturulacağını bildirdi.

Gastronomi Turizm Derneği Trabzon Temsilcisi Ahmet Sait Tütünci, doğal güzelliğiyle son dönemde turizmin gözde şehirlerinden biri haline gelen Trabzon'da gastronomide yeni lezzet rotaları oluşturulacağını bildirdi.

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Tütünci, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz'in, gastroturizminin yeni çekim merkezi olabileceğini belirtti.

Gastronomi Turizmi Derneği Yöneticileri'nin, bölgenin lezzet haritasını çıkardığını aktaran Tütünci, yöneticilerin pandemi sonrası tanıtım ve etkinliklere daha fazla ağırlık vereceklerini ifade etti.

Tütünci, gastronomide oluşturulacak yeni lezzet rotalarına işaret ederek, "Doğal güzelliğiyle son dönümde turizmin gözde şehirlerinden biri haline gelen Trabzon'da gastronomide yeni lezzet rotaları oluşturulacak." dedi.

Uzungöl ve çevresindeki turizm yatırımlarının, restoran ve konaklama tesislerine ayrı bir önem verildiğini işaret eden Tütünci, şunları kaydetti:

"Burada önceliğimiz pandemi sonrası hijyen eğitimi. Bakanlık tarafından verilen sağlıklı konaklama tesisi, sağlıklı restoran, sağlıklı mekan kavramlarının ve bunların sertifikalandırılması ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar bölgede de gerçekleştirilecek. Bölgeye gelecek olan ziyaretçilerin güvenli bir şekilde buraya intikal etmesi herhangi bir sorun yaşamaması için bu belgeler ve sertifikalar önemli."

"Karadeniz farklılık arayanlar için son derece ideal fırsatlar sunuyor"

Uluslararası markalara da çağrıda da bulunan Tütünci, "Karadeniz Bölgesi farklılık ve istikrar arayanlar için son derece ideal fırsatlar sunuyor. Yatırım alanları da oldukça geniş. Yetenekli ve kalifiye iş gücü hazır. Fiyatlar son derece uygun. Karadeniz'e yatırım yapan küresel markalar sadece Türkiye'de değil Avrupa ve Ortadoğu'da en karlı mekanlara sahip olur." değerlendirmesinde bulundu.

Tütünci, Karadeniz'de pek çok yerin, yakın gelecekte dünyanın en güzel destinasyon merkezlerinden birisi haline gelebileceğini vurgulayarak, "Yatırımlarda çevre duyarlılığına önem veriyoruz. Karadeniz sınırları içerisinde, Türkiye sınırları içerisinde tüm üretim faaliyetlerinde çevreyi ve doğayı ön plana çıkarmayı düşünüyoruz. Hem ürünlerde hem restoranlarda bu bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tütünci, pandemi sürecinde hazır gıda sektörünün Türkiye genelinde çok ciddi bir sınav verdiğini de aktardı.

Ahmet Sait, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 18:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Trabzon'da gastronomide yeni lezzet rotaları oluşturulacak - Son Dakika
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