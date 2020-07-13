Son dakika haber: Tunceli'deki dev çekirgeler, biyolojik dengeyi sağlıyor - Son Dakika

Son dakika haber: Tunceli'deki dev çekirgeler, biyolojik dengeyi sağlıyor

Gelen son dakika haberine göre Tunceli'de görülen ve normal çekirge ebatlarından büyük "Saga" türü olan "Predatör" çekirgenin, tarımsal açıdan faydalı böcekler arasında yer aldığı belirtildi.

Tunceli'de görülen ve normal çekirge ebatlarından büyük "Saga" türü olan "Predatör" çekirgenin, tarımsal açıdan faydalı böcekler arasında yer aldığı belirtildi.

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Tunceli Valiliğince yapılan açıklamada, Çemişgezek ilçesinde görülen, bazı basın-yayın organlarında haberlere konu olan "avcı" çekirge olarak bilinen, 12 santimetre boyundaki türün zararlı olmadığı aktarıldı.

Kanatsız ve sağlam bir vücut yapısına sahip oldukları belirtilen çekirgelerin gündüz görüldüğü ve alaca karanlık ile geceleri daha aktif oldukları kaydedildi.

Görünüşlerin ürkütücü olmasına nedeniyle insanlar tarafından zararlı oldukları düşünüldüğünün ifade edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Polifag yani birden fazla türle beslenen çekirgedir. Çekirge ve diğer zararlı böcek türleri ile beslenirler. Polifag olmaları nedeniyle tarımsal açıdan faydalı böcekler arasında yer alırlar. Çünkü besinleri daha çok tarımsal açıdan zararlı kabul edilen böcek türleri oluşturmaktadır. Zehirlilik özellikleri yoktur. Biyolojik mücadelede önemli bir yere sahipler. Kimyasal ilaçlamanın yok denecek kadar az uygulandığı ilimizde bu tür yararlı böceklerin biyolojik mücadelede önemi çok büyüktür. Tarlalar ve meyve bahçelerinde bulunan böcek, bit gibi zararlılarla beslendiğinden faydalı bir tür olarak görülmektedir."

Çemişgezek, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Tunceli'deki dev çekirgeler, biyolojik dengeyi sağlıyor - Son Dakika
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