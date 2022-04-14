Son dakika gündem: Türk Kızılayın aşevinde kazanlar, 103 yıldır ihtiyaç sahipleri için kaynıyor - Son Dakika
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Son dakika gündem: Türk Kızılayın aşevinde kazanlar, 103 yıldır ihtiyaç sahipleri için kaynıyor

14.04.2022 12:16

Son dakika gelişmesine göre Türk Kızılayın Dr. Cevat Naki Akkerman Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılıyor.

Türk Kızılayın Dr. Cevat Naki Akkerman Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılıyor.

Altındağ'da 1919'da kurulan aşevi, ramazan dolayısıyla yılın en hareketli günlerini yaşıyor. Burada kaynayan kazanlarda günlük 10 bin kişilik yemek hazırlanıyor.

Aşevine gelen vatandaşların kaplarla aldığı yemekler, aynı zamanda kentin 4 farklı noktasında ve kimsesizlerin kaldığı 4 otelde ihtiyaç sahiplerine de dağıtılıyor.

Ayrıca aşevlerine kadar gelemeyen, dışarı çıkamayacak durumdaki yaşlı ve hastaların yemekleri özel sefer taslarında kapılarına kadar götürülüyor.

Dr. Cevat Naki Akkerman Aşevi'nde yemeklerin hazırlanmasından paketlenip dağıtılmasına kadar geçen süreç, basın mensupları tarafından görüntülendi.

"Ramazan boyunca yurt içi ve dışında 8 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz"

Aşevinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, "Ramazan boyunca yurt içi ve dışında 8 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. 400 milyon lira civarında bir yardım çalışmamız olacak." dedi.

Nakdi, gıda ve sıcak yemek yardımları yapacaklarını belirten Altan, ayrıca çocuk paketleri ve bayramlık dağıtacaklarını söyledi.

Bu yardımların, bağışçıların gayret ve destekleriyle gerçekleştirildiğine işaret eden Altan, 13 bin personel ve 75 bin gönüllünün bu çalışmalarda görev aldığını söyledi.

Altan, "İçinde bulunduğumuz aşevinde 103 yıldır kazanlar kaynatılıyor. Burada hazırlanan yemeklerden ihtiyaç sahipleri istifade ediyor. Sadece burada günlük 10 bin kişilik yemek dağıtılıyor." ifadesini kullandı.

Ülke genelindeki Türk Kızılaya ait 30'dan fazla aşevinin aynı şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Altan, 74 mobil ikram aracının da yine sokaklarda olduğunu ifade etti.

Türk Kızılaya bağış yapma yöntemleri hakkında bilgi veren Altan, bağışçıların desteklerinin sürmesini ve daha fazla kişinin yüzünü güldürmek istediklerini belirtti.

Son dakika gündem: Türk Kızılayın aşevinde kazanlar, 103 yıldır ihtiyaç sahipleri için kaynıyor
Son dakika gündem: Türk Kızılayın aşevinde kazanlar, 103 yıldır ihtiyaç sahipleri için kaynıyor
Son dakika gündem: Türk Kızılayın aşevinde kazanlar, 103 yıldır ihtiyaç sahipleri için kaynıyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Türk Kızılayın aşevinde kazanlar, 103 yıldır ihtiyaç sahipleri için kaynıyor - Son Dakika


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