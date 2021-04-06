Son dakika haber: Türkmen Bakan Maruf ITC'deki görev değişiminin Irak seçimlerinde Türkmenleri olumlu etkileyeceğini söyledi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: Türkmen Bakan Maruf ITC'deki görev değişiminin Irak seçimlerinde Türkmenleri olumlu etkileyeceğini söyledi Açıklaması

06.04.2021 11:13
Son dakika haber: Türkmen Bakan Maruf ITC'deki görev değişiminin Irak seçimlerinde Türkmenleri olumlu etkileyeceğini söyledi Açıklaması, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, ITC'de gerçekleşen başkan değişiminin bir demokrasi süreci olduğunu ve Irak seçimlerinde Türkmenleri olumlu etkileyeceğini belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, ITC'de gerçekleşen başkan değişiminin bir demokrasi süreci olduğunu ve Irak seçimlerinde Türkmenleri olumlu etkileyeceğini belirtti.

Türkmen Bakan Maruf, ITC yönetimindeki görev değişikliği, Türkmenlerin Irak'taki faaliyetleri ve yaklaşan Irak seçimleri öncesi hazırlıklarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Maruf, ITC Yürütme Kurulunun 28 Mart'ta Kerkük'te gerçekleştirdiği toplantıda 2011'den itibaren Başkanlık görevini yürüten Erşat Salihi'nin yerine Hasan Turan'ın getirilmesini bir bayrak değişimi olarak yorumladı.

ITC'nin geçmişten bugüne Irak'ın her yerinde Türkmenleri siyasi ve milli olarak temsil ettiğini ve haklarına sahip çıktığını vurgulayan Maruf, 1995'teki kuruluşundan bugüne kadar birçok kongre yapıldığını ve bu kongrelerde genel başkan ve yürütme kurulu değişimi yaşandığını hatırlattı.

Maruf, "ITC'de yapılan son genel başkan değişikliğini de normal bir süreç, idari bir süreç olarak görmek lazım. Bu rol değişmesidir. Bizim eski Genel Başkanımız Bağdat'ta Türkmenleri, ITC'yi siyasi olarak temsil edecektir. Yeni Genel Başkanımızın da ITC'yi Türkmeneli Bölgesi'nde siyasi ve teşkilat olarak yakından takip edeceği bir süreç başlayacaktır." diye konuştu.

"Değişimler gelecekte ITC'yi daha fazla güçlendirecektir"

ITC yönetimindeki görev değişikliğini bir "demokrasi süreci" olarak niteleyen Maruf, "Bu süre içerisinde yapılan bu değişimler gelecekte de Irak Türkmen Cephesini daha fazla güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Maruf, sözlerine şöyle devam etti:

"Telafer'den Mendali'ye kadar uzanan bölgede, Erbil, Telafer, Musul ve Kerkük'te, Bağdat'a kadar, bir taraftan da Diyala bölgesine kadar Türkmen kitlesi ve Türkmen varlığı bulunmaktadır. Bizim hem Irak merkezi hükümetinde hem de Irak Kürdistan Bölgesi hükümetinde büyük bir rolümüz var. Her iki parlamentoda da Türkmenler, özellikle de Irak Türkmen Cephesi aktif bir şekilde işine devam etmektedir."

Irak'ta Türkmenlerin milli, kültürel ve siyasi haklarını elde etmeyi hedeflediklerini belirten Maruf, diğer etnik ve dini gruplarla da ilişkileri güçlendirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Maruf, ekimde yapılması planlanan Irak seçimlerinin Türkmenler için önemli olduğuna değinerek, "Önümüzdeki süreçte Irak Türkmen Cephesi'nin başkanlığında diğer gruplarla, diğer Türkmen siyasi partilerle birlikte hareket etmeyi düşünüyoruz. Neticede birlikte olduğumuz zaman güç doğar." diye konuştu.

ITC'yi güçlendirmek istediklerini kaydeden Maruf, "Güçlendirmek için de birlikte hareket etmemiz şarttır. Irak Türkmen Cephesinde yapılan bu değişmeler, (Türkmenler için) mutlaka gelecek seçimi de olumlu etkiler." ifadelerini kullandı.

"ITC 10 sene içinde büyük ilerleme kaydetti"

Erbil'de 1995'te kurulan Irak Türkmen Cephesinin 24 Nisan'da 26. yaşını kutlayacaklarını söyleyen Türkmen Bakan, 2005'te ITC'nin Erbil'deki bürolarının kapatıldığını, 2011'de Erbil'de yeniden faaliyete geçmeye başladıklarını anımsattı.

"ITC 2011'den bugüne kadar 10 sene içinde siyasi, kültürel ve varlık anlamında büyük bir aşama ve ilerleme kaydetti." diyen Maruf, bugün hem parlamentoda hem de hükümette temsilcilerinin bulunduğuna dikkati çekti.

Maruf, Erbil'de ITC İl Başkanlığı ve ITC Yürütme Kurulu Erbil Ofisi bulunduğunu, ayrıca radyo, gazete ve haber ajanslarının faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, ileride de radyo ve televizyon kanalı açmayı hedeflediklerini söyledi. Maruf, Türkmenleri anlatmak ve haklarına sahip çıkmak için medyanın önemli olduğunun altını çizdi.

IKBY'de Türkmenler için bütçe çalışması yapılacak

Türkmen Bakan Maruf, Bağdat ile Erbil arasında bütçe konusunda anlaşma sağlanmasının önemini vurgulayarak bunun diğer sorunların çözülmesi için başlangıç oluşturacağı değerlendirmesinde bulundu.

Irak bütçesinde Türkmen yerleşim bölgelerinin kalkındırılması için de bir bütçe tahsis edildiğini hatırlatan Aydın Maruf, IKBY'nin 2021 bütçesinde de Türkmenler başta olmak üzere diğer etnik ve dini gruplarla ilgili de özel bir bütçe üzerine çalışmalarının olacağını belirtti.

Yürütme Kurulu, Türkmen, IKBY, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Türkmen Bakan Maruf ITC'deki görev değişiminin Irak seçimlerinde Türkmenleri olumlu etkileyeceğini söyledi Açıklaması - Son Dakika


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