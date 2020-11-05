Son dakika haber: UDEF Türkiye'yi bu yıl da dünya ile buluşturtuyor - Son Dakika

Son dakika haber: UDEF Türkiye'yi bu yıl da dünya ile buluşturtuyor

05.11.2020 13:27
Son dakika haber: UDEF Türkiye'yi bu yıl da dünya ile buluşturtuyor, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Türkiye'de uluslararası öğrenciler üzerine çalışan en büyük sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF), her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen öğrenci buluşması final programı bu yıl Gaziantep'ten canlı yayınla yapılacak.

Türkiye'de uluslararası öğrenciler üzerine çalışan en büyük sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF), her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen öğrenci buluşması final programı bu yıl Gaziantep'ten canlı yayınla yapılacak. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Türkiye'de misafir öğrencileri tek çatı altında toplayan en büyük sivil toplum kuruluşu olan UDEF, her yıl yüzlerce vatandaşın katılımıyla yüz yüze gerçekleştirirken, bu yıl düzenlenecek olan 13. Uluslararası Öğrenci Buluşması Final Programı Covid-19 nedeniyle online yapacak. "Dünya ile Buluş" sloganıyla 7 Kasım'da canlı yayınla gerçekleşecek programa Türkiye'den mezun olan ve eğitimlerini hala burada devam eden yüz binlerce uluslararası öğrenci ve vatandaşlar katılacak. Mavera Kongre ve Sanat Merkezinden canlı yayınla seyircinin karşısına çıkacak olan organizasyona; Türkiye'den, Malezya'ya Güney Kore'den ABD'ye, Kırgızistan'dan Filistin'e, Arnavutluk'tan Tanzanya'ya, Bangladeş'ten Japonya'ya varıncaya kadar birçok ülkeden canlı bağlantılar gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor

203 ülkeden 200 bini aşkın uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan Uluslararası Öğrenci Buluşması Final programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Program, Türkiye'de eğitim alan binlerce uluslararası öğrenci kendi ülkelerinin kültürel renkleriyle bambaşka bir mozaik oluştururken "Dünya ile Buluş" vurgusunu yapıyor.

60 ülkeden canlı bağlantı

Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenecek olan 13. Uluslararası Öğrenci Buluşmaları Final Programı, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından UDEF tanıtım filmi ve uluslararası öğrenci konuşması ile devam edecek. 68 dernek ve 25 temsilcilikten oluşan yurt içi bağlantılarının sonrasında UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat'ın konuşmasına yer verilecek. Endonezya ve Arnavutluk Dans Ekibinin gösterileriyle hareketlenecek programda 60 ülkeden bağlantı gerçekleştirilecek. Program çekiliş, plaket, teşekkür, hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile son bulacak.

Çekiliş ve Sürpriz Hediyeler

Bu yıl 13.'sünü gerçekleştirdiği programda UDEF bir ilke imza atıyor. Her yıl yaptığı uluslararası öğrenci buluşması final programlarında uluslararası öğrencilere sürpriz hediyeler kazanma imkanı sunan UDEF, bu yıl e-bilet ile uluslararası öğrenciler için hem sürpriz hediyeler kazanma imkanı sağlıyor hem de program anısı olarak e-bilet veriyor. UDEF'in internet sitesi üzerinden form dolduran katılımcılar biletlerinde ki barkot numaralarına göre çekilişe katılıyor, çekilişin sonuçları ise UDEF Youtube kanalından gerçekleştirilecek olan online final programı canlı yayınında açıklanacak. - GAZİANTEP

Son dakika haber: UDEF Türkiye'yi bu yıl da dünya ile buluşturtuyor
Son dakika haber: UDEF Türkiye'yi bu yıl da dünya ile buluşturtuyor
Son dakika haber: UDEF Türkiye'yi bu yıl da dünya ile buluşturtuyor
Son dakika haber: UDEF Türkiye'yi bu yıl da dünya ile buluşturtuyor
Son dakika haber: UDEF Türkiye'yi bu yıl da dünya ile buluşturtuyor

Öğrenci Dernekleri Federasyonu, Sivil Toplum Kuruluşu, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: UDEF Türkiye'yi bu yıl da dünya ile buluşturtuyor - Son Dakika


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