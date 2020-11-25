Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu, TÖSHİD heyeti ile bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu, TÖSHİD heyeti ile bir araya geldi

25.11.2020 18:59
Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu, TÖSHİD heyeti ile bir araya geldi, System.String[]

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Karaismailoğlu, heyetin sektöre yönelik isteklerini dinlerken, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da havacılık sektörünün yanında olduklarını ve desteklerinin devam edeceğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Havacılık sektörümüzün dinamikleri ile bir araya gelerek taleplerini dinledik. Sektörün salgınla mücadele sürecinden fazla etkilenmeden çıkması için gereken tedbirleri alarak elimizden geleni yapacağız" dedi.

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına rağmen her alanda ciddi çalışmalar yaptıklarını, yatırımların alınan tedbirler çerçevesinde devam ettiğini anımsatan Bakan Karaismailoğlu, havacılık sektörünün de yaşanılan süreçten fazla etkilenmemesi için Bakanlık olarak tedbirleri aldıklarını ve ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sektörün yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Havacılık sektörümüzün dinamikleri ile bir araya gelerek taleplerini dinledik. Sektörün bu korona virüsle mücadele sürecinden fazla etkilenmeden çıkması için gereken tedbirleri alarak desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, "Sektöre yönelik alınacak tedbirler ve sağlanacak destekler konusunda ilerleyen süreçte Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile sektöre verilebilecek destekleri değerlendireceğiz. Bu sürede biz devlet olarak elimizden geleni yapacağız. İnşallah en kısa sürede dünyayı etkisi altına alan bu salgından kurtuluruz" diye konuştu.

"BU SÜRECİ EL BİRLİĞİYLE ATLATACAĞIZ"

TÖSHİD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane ise devletin her zaman yanlarında olduğunu kaydederken, "Havacılık sektörü olarak yaşadığımız süreci Sayın Bakanımıza ilettik ve taleplerimizi sunduk. Salgından etkilenen sektörlerin başında geliyoruz. Bu sürede devletimizin desteğini de her zaman yanımızda gördük. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız ile de görüştük. Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sıkıntılı süreci el birliğiyle atlatacağız" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu, TÖSHİD heyeti ile bir araya geldi
Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu, TÖSHİD heyeti ile bir araya geldi
Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu, TÖSHİD heyeti ile bir araya geldi
Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu, TÖSHİD heyeti ile bir araya geldi

Adil Karaismailoğlu, Yönetim Kurulu, Havacılık, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu, TÖSHİD heyeti ile bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


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