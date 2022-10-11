Son dakika haber | Uşak'ta trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber | Uşak'ta trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

11.10.2022 18:26
Son dakika haber | Uşak'ta trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Uşak'taki trafik kazasında yaralanan 21 yaşındaki Alperen Balaban tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'taki trafik kazasında yaralanan 21 yaşındaki Alperen Balaban tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uşak- İzmir kara yolunda 9 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan Balaban, tedavi gördüğü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen L.Ö. yönetimindeki 64 DU 366 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda refüje çarpmış, daha sonra aynı istikamette seyreden M.T.Ç. idaresindeki motosiklet kazaya karışan otomobile çarpmıştı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Alperen Balaban ile motosiklet sürücüsü ağır yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Balaban, İzmir, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Uşak'ta trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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