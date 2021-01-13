Son dakika haber... Vali Tavlı'dan Datçalı muhtarlara teşekkür belgesi - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Datça ilçesinde gören yapan 12 mahalle muhtarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verdi.

Vali Tavlı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlar için oluşturulan Datça Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli 12 mahalle muhtarını başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.

Datça Muhtarlar Derneği Başkanı ve İskele Mahalle Muhtarı Metin Karadağlı, salgın sürecinde hep vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Salgının yayılmaması konusunda ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade eden Karadağlı, "Kaymakamlığımız ve diğer kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalıştık. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız. Valimiz Orhan Tavlı'ya ve bizlere bu süreçte destek veren Kaymakamımız Mesut Çoban'a ve ekibine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.