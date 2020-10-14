Son dakika haber: Yalovaspor, ZTK'da 2'nci Tur'a yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber: Yalovaspor, ZTK'da 2'nci Tur'a yükseldi

14.10.2020 17:40
Son dakika haber: Yalovaspor, ZTK'da 2'nci Tur'a yükseldi, System.String[]

Son dakika spor haberi: STAT: Yalova Atatürk StadyumuHAKEMLER: Fatih Tokail (xxx), Cemalettin Gündoğdular (xxx), Muratcan Ilgaz (xxx)YALOVASPOR: Görkem Güner (xxx), Fatih Hüseyin Salım xx (Dk.

STAT: Yalova Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Fatih Tokail (xxx), Cemalettin Gündoğdular (xxx), Muratcan Ilgaz (xxx)YALOVASPOR: Görkem Güner (xxx), Fatih Hüseyin Salım xx (Dk.40 Yakup Kayış x), Salih Kaan Kaplan (xx), Cemal Doğu (xx) (Dk.46 Dilan Can x - Dk.78 Burak ?), Erhan Bal (xxx), Oğuzhan Bozkurt xx (Dk.70 Alperen Topçular x), Burak Turan (xxx), İlker Avşeren (xxx), Mustafa Serkan Demirel (xx) (Dk.46 Suat x), Umut Kıral (xxx), Emrah Şahinçiftçi (xx) (Dk.93 Batuhan ?)HALİDE EDİP ADIVAR: Tunahan Dikişçi (xx), İlyas Bilen (xx), Mürsel Civelek (xxx), Şemsettin Ender Kılıç (xx), Recep Pekgöz (xx), Oğuz Aksoy xx (Dk.91 Necati ?), Said Can Açıkalın (xx), İbrahim Serdar Aydın (xx) (Dk.81 Sezer ?), Mehmet Kodeş (xx), Marlon Bülent Üçüncü (xx) (Dk. 91 Alparslan ?), Furkan Kalafatcı (xx) (Dk.64 Tugay x)SARI KARTLAR: Salih Kaan, Görkem, Emrah, Alperen, Burak Turan (Yalovaspor), Recep, Mürsel, Sezer, Necati (Halide Edip Adıvarspor)GOLLER: Dk. 26 Mustafa Serkan Demirel (Yalovaspor) - Dk.42 Marlon Bülent Üçüncü (Halide Edip Adıvarspor)PENALTILAR (GOLE ÇEVİRENLER): Yakup, Alperen, Salih, Umut, Batuhan (Yalovaspor), Tugay, Şemsettin Ender, Mehmet, Alparslan (Halide Edip Adıvarspor)Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Yalovaspor, Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur mücadelesinde konuk ettiği Halide Edip Adıvarspor'u normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta, penaltılar sonucu 6-4 yenerek 2'nci Tur'a yükseldi. Yalovaspor, 2'nci Tur'da İstanbul temsilcisi Sultanbeylispor ile eşleşti.26'ncı dakikada orta sahadan gelişen Yalovaspor atağında ceza sahası dışı sol çaprazında Yalovaspor'lu oyuncu Cemal Doğu, Mürsel tarafından yere düşürüldü ve ev sahibi ekip serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen frikik ustası Mustafa Serkan Demirel, meşin yuvarlağı 90'dan filelerle buluşturdu: 1-0.36'ncı dakikada orta sahadan gelişen ev sahibi ekibin atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde Oğuzhan'ın şutu kaleciden döndü. Yalovaspor'dan Erhan'ın tamamlamak istediği topu rakip defans oyuncuları uzaklaştırdı.42'nci dakikada sol kanattan ani gelişen konuk Halide Edip Adıvarspor atağında İlyas'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Marlon Bülent'in sert şutu ağlarla buluştu: 1-1.90'ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Yalovaspor atağında Umut rakipten topu kaptı ve meşin yuvarlağı Erhan'la buluşturdu. Erhan'ın ceza sahası içinde uygun durumdaki Alperen'e pasında golcü oyuncunun şutu direk dibinden auta çıktı.

Son dakika haber: Yalovaspor, ZTK'da 2'nci Tur'a yükseldi
Son dakika haber: Yalovaspor, ZTK'da 2'nci Tur'a yükseldi
Son dakika haber: Yalovaspor, ZTK'da 2'nci Tur'a yükseldi
Son dakika haber: Yalovaspor, ZTK'da 2'nci Tur'a yükseldi
Son dakika haber: Yalovaspor, ZTK'da 2'nci Tur'a yükseldi

Yalovaspor, Yalova, Ilgaz, Fatih, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Yalovaspor, ZTK'da 2'nci Tur'a yükseldi - Son Dakika Spor

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