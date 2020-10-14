Son dakika haber: Yalovaspor, ZTK'da 2'nci Tur'a yükseldi

Leipzig, Trabzonspor'un hesabına Sörloth'un 93 milyon TL'lik ücretini yatırdı

Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi

Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti