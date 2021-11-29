Son dakika haber! Yayaya çarpıp, ölümüne neden olan sürücü aranıyor - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı Necmi Balcı (55) hayatını kaybetti. Jandarma, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Kapaklı ilçesi Karlıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Necmi Balcı'ya sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen araç çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Balcı'yı Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Balcı, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.Jandarma, aracı ile kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.