Son dakika haber: Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı - Son Dakika

Van, Hakkari ve Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim-öğretim yılı, okullarda İstiklal Marşı'nın okunması ve ders zilinin çalmasıyla başladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 18 Eylül Cuma gününe kadar uzaktan yürütülecek 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretmen ve öğrenciler, uzaktan eğitimle ders başı yaptı.

Van'ın Başkale ilçesindeki Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara ve şube müdürlerinin katılımıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk ders zilinin çalındığı okulda, öğretmenler sosyal mesafe kurallarına uyarak sınıflara girdi.

Hakkari

Yeni Mahalle'deki Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu öğretmenleri, sabah saat 09.00'da okulun bahçesinde İstiklal Marşı okudu.

İlk ders zilinin çalmasıyla sınıflara geçen öğretmenler, telefon ve bilgisayarla bağlantı kurdukları öğrencileriyle buluştu.

Okula gelen İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sait Ediş, okulun idarecileriyle bir araya gelerek bilgi aldı.

Muş

Muş'ta yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Merkez Yavuz Selim İlkokulu'nda program düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, programda yaptığı konuşmada, 2020-2021 eğitim-öğretim yılına buruk başladıklarını söyledi.

Uzaktan eğitimin ilk ders zilini çaldıklarını belirten Kıvanç, "Umarım bugünleri en kısa zamanda geride bırakır, bu bahçelerde çocuklarımızla birlikte derslerimize yüz yüze devam ederiz. Bugün böyle bir açılışı yapmak hepimize önümüzdeki günlerin daha güzel olacağı umudunu getirmektedir. Herkese hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kıvanç, ilk ders zilini çaldı.

Bulanık ilçesinde de yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla Gazi Ortaokulunda program düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral, yeni eğitim sezonun hayırlı olmasını diledi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ilk ders zilinin çalmasıyla öğretmenler ders başı yaptı.