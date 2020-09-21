Son dakika haber... Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Altınöz'den Yunan gazetesine tepki - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Mehmet Altınöz, Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşetine tepki gösterdi.

Parti teşkilatlarıyla bir araya gelmek üzere Hatay'a gelen Altınöz, Hatay Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Altınöz, burada gazetecilere parti teşkilatlarının çalışmaları hakkında bilgiler vererek sorularını cevapladı.

Toplantıda, Yunanistan'daki bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşetine ilişkin soruya Altınöz, "Biz bu manşeti kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir ifadenin kullanılması bizim haz etmediğimiz ve kesinlikle kabul edemediğimiz bir manşettir. Ülkemizin devlet başkanına ister Yunanistan olsun, ister başka bir ülke olsun o ülkenin medyasının, basının bu şekilde hakaret etmesini kesinlikle kınıyoruz ve kabul edilemez olduğunu da ifade etmek istiyoruz." yanıtını verdi.