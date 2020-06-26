Son dakika haber... Yeşilay'dan uyuşturucu bağımlılığı ile topyekun mücadele çağrısı - Son Dakika

Son dakika haber... Yeşilay'dan uyuşturucu bağımlılığı ile topyekun mücadele çağrısı

Son dakika haberi: Yeşilay Samsun Şube Başkanı Muhammet Ali Oruç, uyuşturucu bağımlılığına karşı başlatılan "Nice Sağlıklı Nesillere" projesi kapsamında tüm vatandaşları bilinçli olmaya ve bağımlılıklarla mücadeleye çağırdı.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Muhammet Ali Oruç, uyuşturucu bağımlılığına karşı başlatılan "Nice Sağlıklı Nesillere" projesi kapsamında tüm vatandaşları bilinçli olmaya ve bağımlılıklarla mücadeleye çağırdı.

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Oruç, Yeşilay'ın milli ve ahlaki değerleri gözeterek bağımlılıklarla mücadele eden, ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulan Yeşilay'ın bağımlılık türleri arttıkça tüzüğüne yeni çalışma alanları eklendiğine işaret eden Oruç, şöyle devam etti:

"Alkolden sonra sigara, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı mücadele alanlarına dahil olmuştur. Uyuşturucu maddelerin kullanımı, insanlarda fiziksel, ruhsal ve davranışsal olarak olumsuz değişikliklere ve ölümcül sonuçlara sebep oluyor. Yeşilay olarak bu olumsuz sonuçların önüne geçmek için çalışıyoruz. Özellikle gençlerimizin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşam sürmesi için pek çok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim ve Okulda Bağımlılığa Müdahale programları ile bağımlılıkların oluşmadan önlenmesi yanında düzenlenen yarışma ve etkinliklerle farklı açılardan bağımlılık konusuna dikkat çekerek hem gençlerimizin hem de toplumun bilinç kazanmasını hedefliyoruz."

Bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği vermeyi amaçladıklarını, bu kapsamda Samsun Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) faaliyete geçireceklerini anlatan Oruç, "Bağımlılığı bulunan danışanlara ve yakınlarına ücretsiz hizmet verecek Samsun YEDAM, bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan ekibi, uyuşturucunun yanı sıra sigara, alkol ve internet bağımlılığı ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı olacak. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekleyecek." dedi.

Oruç, vatandaşların YEDAM'a 444 79 75 numaralı Yeşilay Danışma Hattı'ndan ulaşabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni yüzyılın Yeşilay'ı olarak, 100'üncü yaşımızda 'Nice sağlıklı nesillere' sloganımız, çalışanlarımız ve gönüllülerimiz ile yürüttüğümüz çalışmaların ilimizdeki kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve kamuoyunun sahiplenmesi ve desteğiyle daha da başarılı olacağına inanıyoruz. Herkesi bu konuda bilinçli olmaya ve bağımlılıklarla mücadeleye çağırıyoruz."

Yeşilay, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Yeşilay'dan uyuşturucu bağımlılığı ile topyekun mücadele çağrısı - Son Dakika

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