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Sağlık çalışanları ve jandarma ekipleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Sağlık çalışanları ve jandarma ekipleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2021 16:34

Yozgat Şehir Hastanesinde görev yapan sağlık personeli, uygulama noktasındaki jandarma ekipleri ile Erciyes'teki kayakseverler, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yozgat Şehir Hastanesinde görev yapan sağlık personeli, uygulama noktasındaki jandarma ekipleri ile Erciyes'teki kayakseverler, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen jandarma personeli, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç", yaşamda Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraflarını seçti.

Yozgat Şehir Hastanesinde görev yapan hemşire ve sağlık personeli de haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocuklar", yaşamda Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği", sporda ise Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" karelerine oy verdi.

Sağlık personeli Mehmet Duman, Anadolu Ajansını sosyal medyadan takip ettiğini belirterek, Türkiye ve dünyadan güncel haberlerin kendilerine en hızlı şekilde ulaştırılmasında emek verenlere teşekkür etti.

Duman, "AA'nın birbirinden güzel fotoğraflarını seçmekte zorlandık. Arkadaşlarımızla birlikte karar verip oylama yaptık. Güzel bir uygulama." dedi.

Erciyes'teki kayakseverler oylamaya katıldı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gelen kayakseverler de AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Tuğçe Toker Erdoğdu, haber kategorisinde Ashraf Amra'nın "Mucize kurtuluş", yaşamda İsmail Kaplan'ın "Doğanın renkleri", sporda ise Sefa Karacan'ın "Renklerin dansı" fotoğraflarını seçti.

Emre Kantar ve Mustafa Uz ise haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti 'Atmaca", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" karelerine oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Erdoğdu, Kantar ve Uz, emeği geçenleri tebrik etti.

Sağlık çalışanları ve jandarma ekipleri AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Sağlık çalışanları ve jandarma ekipleri AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Sağlık çalışanları ve jandarma ekipleri AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Sağlık çalışanları ve jandarma ekipleri AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Sağlık çalışanları ve jandarma ekipleri AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Sağlık çalışanları ve jandarma ekipleri AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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Ali Atmaca, Jandarma, Erciyes, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanları ve jandarma ekipleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık çalışanları ve jandarma ekipleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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