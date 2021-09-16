Üye Girişi
Zeytinburnu'nda eski eşini öldüren Afganlı tutuklandı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda eski eşini öldüren Afganlı tutuklandı

16.09.2021 13:24
Zeytinburnu'nda eski eşini öldüren Afganlı tutuklandı, System.String[]

ZEYTİNBURNU'nda Afganistan uyruklu Fatıma Ayderi'yi (28) bıçakla öldüren eski eşi Muhammed Tajık'ın ifadesinde olay günü tartıştıklarını belirterek, "Bir anda kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum.

ZEYTİNBURNU'nda Afganistan uyruklu Fatıma Ayderi'yi (28) bıçakla öldüren eski eşi Muhammed Tajık'ın ifadesinde olay günü tartıştıklarını belirterek, "Bir anda kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Bir anlık öfke ile oldu pişmanım" dediği öğrenildi. Şüpheli Tajık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay önceki gün Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşandı. Eski eşiyle oturan Afganistan uyruklu Muhammed Tajık (30) kendisi gibi Afganistanlı eski eşi Fatıma Ayderi'yi (28) vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Muhammed Tajık, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"KAFAMDA ONU ÖLDÜRMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCE YOKTU"

Savcılıkta alınan ifadesinde 4 yıl önce Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptıklarını, 12 yıl önce maktul ile evlendiklerini söyleyen Muhammed Tajık, 12 yaşlarında bir kız çocuklarının olduğunu söylediği öğrenildi. İfadesinde olaydan 4 yıl önce Türkiye'de oturma izni almak istediklerini bunun için eşinin kendisine 'Sen kendini sınır dışı ettir, bana ve çocuğa oturma izni veririler' dediğini, bunu kabul etmemesi üzerine eşinin üzerine uyuşturucu madde koyup şikayet ettiğini ve sınır dışı edildiğini anlatan şüpheli daha sonra tekrar Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaparak eşinin oturma izni aldığını söyledi. Şüpheli Muhammed Tajık, "Tekrar Türkiye'ye geldiğimde eşim beni eve almadı. Bana 'Polisin beni evde görmemesi gerektiğini söyledi. Ben de Sinop'a çalışmaya gittim. Eşim ve kızım İstanbul'da kaldılar. Bir süre sonra eşim ne beni görmeye geldi ne de telefonlarımı açtı. Ancak bundan 15-20 gün önce bana 'Sen İstanbul'a gel biz boşanalım' dedi. Ben boşanmak istemediğim için İstanbul'a gelmedim. Ancak 'İstanbul'a gel bir şekilde anlaşırız' dedi. Bundan 5-6 gün önce bu teklif üzerine yola çıktım. Geldiğimde bana hamile olduğunu söyledi. Ben babasının kim olduğunu sordum. Bir kişinin kendisini kandırdığını, hata yaptığını, bu ilişkiden hamile kaldığını ve bu kişinin kendisini bırakıp gittiğini söyledi. Bu çocuğu kabul edip etmeyeceğimi sordu. Ben de kabul etmeyeceğimi söyledim. Bir sonraki buluşmamızda, yani olay günü eşimin parmağında yüzük vardı. Bana bebeği kabul eden bir kişi ile ilişki kurduğunu bu kişi ile yaşayacağını söyledi. Bunun üzerine tartıştık. Ben kızımı alacağımı söyledim. Eşim öfkelendi bağırmaya başladı. Beni sınır dışı ettireceğini söyledi. Ben de bir anda kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Üzerimde bıçak yoktu. Orada bir tepsinin üzerindeki bıçağı aldığımı hatırlıyorum. Bu bıçakla eşimi vurmuş olmalıyım. Ancak olay anını hatırlamıyorum. Bıçağı aldığım yer otoparkın yanı gibi bir yerdi. Tepside karpuz yemişlerdi bıçak tepsinin üzerindeydi. Olay yerine gittiğimde kafamda onu öldürmek gibi bir düşünce yoktu. Bir anlık öfke ile oldu pişmanım" dediği öğrenildi. Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklama istemiyle sevk edilen şüpheli Muhammed Tajık, "Üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.


Zeytinburnu, Afganistan, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda eski eşini öldüren Afganlı tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İrfan Cam Kahveci'nin yaşadığı sakatlıklar endişe yarattı 13:51 İrfan Cam Kahveci'nin yaşadığı sakatlıklar endişe yarattı Sınırları zorlayan Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi 13:01 Sınırları zorlayan Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi 6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı 12:30 6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı
Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi palalı saldırıya uğradı 12:09 Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi palalı saldırıya uğradı Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu 11:58 Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e verilen tazminat hakkındaki soruyu yanıtladı: Konusu bile açılmadı 11:51 TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e verilen tazminat hakkındaki soruyu yanıtladı: Konusu bile açılmadı
Aşılı ve aşısız olarak koronaya yakalanan 2 gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark 11:45 Aşılı ve aşısız olarak koronaya yakalanan 2 gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark Obama, yıllar sonra Türkiye ziyareti hakkında konuştu: Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı 11:04 Obama, yıllar sonra Türkiye ziyareti hakkında konuştu: Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı

Son Dakika Haberleri
13:56 A Milli Takımımız, yaşadığı mağlubiyetler sonrası FIFA Dünya Sıralaması'nda iki basamak birden düştü
13:54 Avustralya'nın "Yüzyılın anlaşması" olarak anılan denizaltı alımı anlaşmasını iptal etmesine Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk
13:51 İrfan Cam Kahveci'nin yaşadığı sakatlıklar endişe yarattı
13:49 Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız
12:41 Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı
12:34 Çöp kostümüyle sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim
12:17 Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı
12:16 Süleyman Hurma'dan, yabancı kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken çıkış: Yabancı kuralı bana fayda sağlar
12:09 Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi palalı saldırıya uğradı
12:05 Doğan Holding, sigorta şirketi kuruyor! Yasal izinler sonrası faaliyete geçecek
Avustralya'nın Avustralya'nın "Yüzyılın anlaşması" olarak anılan denizaltı alımı anlaşmasını iptal etmesine Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk         
13:54
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız         
13:49
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı         
12:18
Tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti Tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti         
12:08
21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi 21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi         
11:54
Selçuk Bayraktar, yıllar önce başından geçen anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş Selçuk Bayraktar, yıllar önce başından geçen anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş         
11:48
Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü         
11:38
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? İşte cevabı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? İşte cevabı         
11:00
Kız arkadaşı ile otele giden adam, hayatını kaybetti! Sevgilisi ise çatıdan aşağıya attı Kız arkadaşı ile otele giden adam, hayatını kaybetti! Sevgilisi ise çatıdan aşağıya attı         
10:55
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün         
10:52
İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim         
10:21
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var         
10:12
Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti         
00:44
Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor         
22:51
Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor         
20:52
Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu         
20:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 14:00:30. #1.12#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda eski eşini öldüren Afganlı tutuklandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement