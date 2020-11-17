Son dakika haber: Ziraat Bankası'ndan voleybola tesis yatırımı - Son Dakika

Son dakika haber: Ziraat Bankası'ndan voleybola tesis yatırımı

17.11.2020 15:43
Son dakika haber: Ziraat Bankası'ndan voleybola tesis yatırımı, System.String[]

Son dakika haberi... Ziraat Bankası Spor Kulübünün Ankara'da yer alan mevcut tesisine ilave olarak yaptırdığı yeni salon, hizmete açıldı.

Ziraat Bankası Spor Kulübünün Ankara'da yer alan mevcut tesisine ilave olarak yaptırdığı yeni salon, hizmete açıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, altyapı oyuncuları için modern soyunma odaları ve sağlık odasının da olduğu dünya standartlarına uygun yeni bir voleybol salonu inşa ettirildi.

Açıklamada "Kurulduğu 1981 yılından bu yana altyapılara verdiği önem ile Türk voleybolunda önemli bir yere sahip olan ve 40 yaşına girecek olan Ziraat Bankası Spor Kulübü, tesisleşme alanındaki yatırımlarını sürdürüyor." denildi.

Ziraat GYO adı verilen salonun açılışını Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın yaptı. Açılışa Ziraat Bankası Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerinden İlker Met ve Levent Marmaralı da katıldı.

Hüseyin Aydın, yeni salonda yönetim kurulu üyeleri ve Ziraat Bankası Spor Kulübü çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi ve İtalyan antrenör Giampaolo Medei ile tesisin bahçesine çınar ağacı dikti.

Ayrıca kulübün girişine 40 yıl sonra açılmak üzere bir zaman kapsülü bırakıldı.

Ziraat Bankası, Hüseyin Aydın, voleybol, Ankara, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Ziraat Bankası'ndan voleybola tesis yatırımı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'ın cephedeki perişan halini Genelkurmay Başkanı itiraf etti: Savaşın 3. gününden itibaren cephane sıkıntısı yaşamaya başladık Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında anlaşma sağlandı İşçilere yardım etmek için çıktığı çatı sonu oldu! Ayağı kayan 3 çocuk babası feci şekilde can verdi Ayrılma isteğini kaldıramayan adam, 6 çocuğunun annesini öldürdü Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Hiç yağış olmasa bile İstanbul'un 3, Ankara'nın 5 aylık suyu var Engelli doğacak çocuğunu aldıran anne, depresyona girerek trenin önüne atladı Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! O geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
"Korona aşısı önce politikacılarda denensin. Yaşarlarsa aşı güvenlidir, kalmazlarsa ülke güvendedir" paylaşımı hemşireyi işinden etti         
15:28
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Trafik kontrolünde durdurulan hemşirenin cinsel organından uyuşturucu çıktı Trafik kontrolünde durdurulan hemşirenin cinsel organından uyuşturucu çıktı         
15:10
Juventus, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'na açık çek verdi Juventus, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'na açık çek verdi         
15:05
Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış         
14:35
Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek         
14:19
Kılıçdaroğlu, parti grubunda AK Parti'ye oy veren çiftçilere kızdı: Hak ediyorsunuz Kılıçdaroğlu, parti grubunda AK Parti'ye oy veren çiftçilere kızdı: Hak ediyorsunuz         
14:04
Ormanlık alanda polisi alarma geçiren mezar, hasta köpeğin çıktı Ormanlık alanda polisi alarma geçiren mezar, hasta köpeğin çıktı         
13:53
Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor         
13:07
New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi         
12:29
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz         
11:30
Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi         
11:18
"Sarı altın" daha dalındayken satıldı! ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor         
10:59
"İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor" diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı         
10:58
Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti         
09:16
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 15:57:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Ziraat Bankası'ndan voleybola tesis yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei