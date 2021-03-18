Son dakika haberi... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolaysıyla Bulancak, Espiye ve Güce'de tören düzenlendi.

Bulancak'ta Cumhuriyet Meydanı'nda Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna ve Belediye Başkanı Recep Yakar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra günün anlam ve önemine anlatan konuşmanın ardından tören sona erdi.

Espiye

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Espiye Şehit Murat Şahin İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Coşkun Kandemir, burada günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Törende, ilçede çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere İlçe Kaymakamı Taner Tengir tarafından ödülleri verildi.

Törene, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Birkan Erdem, daire amirleri, şehit ve gazi aileleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrencilere ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Kaymakam Tengir, şehit İsmail Tös'ün ailesi ile Kıbrıs Gazisi Halil İbrahim Keskin'i ziyaret etti. Tengir, ayrıca Avluca köyünde şehit Ahmet Buruş ve Ahmet Kesgin'in mezarlarını ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle birlikte ziyaret etti.

Burada şehitler için dua edildi.

Güce

Belediye binası önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, Jandarma Astsubay Çavuş Hamza Acun, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.

Daha sonra Güce Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulu Salonunda devam eden törende Kur'an-ı Kerim okundu. Oratoryo gösterisi ve şiirlerin okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, Güce Kaymakamı Şahin Demir, Belediye Başkan Vekili Hilmi Mert, Emniyet Amiri Komiser Ayhan Süer, Güce Jandarma Komutanı Teğmen Gökhan Barlık, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.