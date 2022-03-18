Son dakika haberi! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika

Nusaybin ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Garnizon Komutanı Yarbay Hakan Yılmaz ve Nusaybin Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı İbrahim Dilmen Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Hamidiye Şehitliğinde İlçe Müftüsü Usame Anlağan dua etti, şehitlerin mezarları ziyaret edildi.

Halk Eğitim Merkezindeki programda da 2. Hudut Tabur Komutanlığında görevli Piyade Teğmen Erdi Keşan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından okunan şiirlerden sonra Çanakkale Zaferi'ni anlatan sinevizyon gösterildi, Çanakkale türküleri seslendirildi.