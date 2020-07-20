TFF 3. Lig 1. Grup'taki Play-Off yarı finalinde yarın Antalya'da 68 Aksaray Belediyespor'la karşılaşacak 1928 Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş, takıma şampiyonluk primini 1 milyon TL olarak belirlediklerini açıkladı. Cihan Aktaş, sezon başından bu yana sürdürdükleri 2. Lig mücadelesini Play-Off zaferiyle taçlandırmak için sabırsızlandıklarını söyledi.

Sarı-lacivertli takımın bir üst lig için hazır olduğunu aktaran Aktaş, "Yönetim olarak üzerimize düşeni yapacağız. Şampiyonluğun gelmesi halinde 1 milyon TL prim dağıtacağız" diye konuştu. Turu geçmeleri halinde finalde Anagold 24Erzincanspor- Artvin Hopaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacaklarını hatırlatan Aktaş, "Futbolcularımız hiç ara vermemiş gibi çalışmaya devam ediyor. Bu yüzden bir sorun yaşamadan, istediğimiz sonuçları alıp şampiyonluğa ulaşacağız. Play-Off'tan çıkacağımıza sonuna kadar inanıyoruz" dedi.

"Uzun süredir maçlara çıkmamamıza rağmen takımımız yarın maça çıkacak gibi hazır" diyen Başkan Aktaş, "Performans olarak üst düzeydeyiz. Bizi Play-Off'a dair düşündüren tek şey, mücadelelerinin tek maç üzerinden oynanması. Ancak bunu da aşarak 2. Lig'e uzanmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Savaştık, inandık, mücadele ettik" diyen Aktaş, "Gün, emeğimizin meyvesini toplama günüdür. Sezon başından bu yana hep tek bir hedef koyduk, o da şampiyonluktu. Yatırımımızı, mesaimizi, enerjimizi takımımız adına hep şampiyonluk için yaptık. Play-Off'a kalarak bir üst lige çıkma mücadelesi verecek olmak da bizi çok heyecanlandırıyor. Tecrübeli, kendine güveni tam ve hazır bir takımız. Kupayı Buca'ya getireceğiz" dedi.

HERKES BIRAKIRKEN ÇALIŞTIK

Ligde Play-Off öncesi hem Topuk Yaylası 'nda hem de Antalya'da olmak üzere toplamda 2 kez kampa girdiklerini belirten Cihan Aktaş, diğer takımların çalışmayı bıraktığı dönemde kendilerinin çalışmaya devam ettiğini vurguladı. Ligler oynanmayacak dediklerinde bile oyuncularının çalışmalarını son hızla sürdürdüğünü aktaran Aktaş, "Takımda herkesin tek düşüncesi şampiyonluk. Tüm takımın enerjisini, inancını ve de hırsını çok iyi buluyorum. Pandemi öncesi iyi bir ritim yakalamıştık. Eğer böyle bir ara girmeseydi biz zaten bir üst lige çıkacaktık. Taraftarımızın ve camiamızın yüzünü güldürmek istiyoruz" diye konuştu.

Aktaş, eksik oyuncularının bulunmadığını, takımın moralinin tam olduğunu dile getirdi.