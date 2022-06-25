Son dakika haberleri | 200 polisli cinayet duruşmasında: 7 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberleri | 200 polisli cinayet duruşmasında: 7 tutuklama

25.06.2022 02:18

Son dakika haberlerine göre 200 polisli cinayet duruşmasında: 7 tutuklama Malatya'da başından silahla vurularak öldürülen Ekrem Kaya cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.

200 polisli cinayet duruşmasında: 7 tutuklama

MALATYA - Malatya'da başından silahla vurularak öldürülen Ekrem Kaya cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı. Tutuklanan 7 zanlı geniş güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, 22 Haziran'ı 23 Haziran'a bağlayan gece saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi Tekel Sokak'ta meydana gelen olayda, planlı bir görüşme sonrasında kaldırımda yürürken park halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu baş kısmına isabet alan Ekrem Kaya olay yerinde hayatını kaybetmiş, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri ilk etapta 5 kişiyi gözaltına alırken, derinleştirilen soruşturma sonrasında gözaltı sayısı 8'e çıkmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar öğle saatlerinde adliyeye sevk edilirken, Ekrem Kaya'nın yaklaşık 50 yakınının zanlılara yönelik saldırı girişiminde bulunması adliyeyi karıştırdı. Saldırı girişimi sonrası polis adliyeyi abluka altına alırken, aralarında 60'a yakın özel hareket polisinde bulunduğu yaklaşık 200 polisin güvenlik önlemi aldığı duruşmada S. V., M.Y.A., H. S., H. A., M. C. Y., E. Ç., M. D. tutuklanırken, H. Ü.'ye ise adli kontrol uygulandı.

Adliye önünde bekleyen araçlara alınan zanlılar geniş güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Ekrem Kaya, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | 200 polisli cinayet duruşmasında: 7 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | 200 polisli cinayet duruşmasında: 7 tutuklama - Son Dakika
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