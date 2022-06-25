Edinilen bilgilere göre, 22 Haziran'ı 23 Haziran'a bağlayan gece saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi Tekel Sokak'ta meydana gelen olayda, planlı bir görüşme sonrasında kaldırımda yürürken park halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu baş kısmına isabet alan Ekrem Kaya olay yerinde hayatını kaybetmiş, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri ilk etapta 5 kişiyi gözaltına alırken, derinleştirilen soruşturma sonrasında gözaltı sayısı 8'e çıkmıştı.

MALATYA - Malatya 'da başından silahla vurularak öldürülen Ekrem Kaya cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı. Tutuklanan 7 zanlı geniş güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Ekrem Kaya, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | 200 polisli cinayet duruşmasında: 7 tutuklama - Son Dakika

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