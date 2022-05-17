5 aylık hamile eşini öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika
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5 aylık hamile eşini öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet talebi

17.05.2022 14:33
5 aylık hamile eşini öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet talebi

İzmir'de nikahsız olarak yaşadığı ve 5 aylık hamile olan eşi Sezen Ünlü'yü 17 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep ederken, herhangi bir tahrik...

İzmir'de nikahsız olarak yaşadığı ve 5 aylık hamile olan eşi Sezen Ünlü'yü 17 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep ederken, herhangi bir tahrik indirimi uygulanmamasını istedi.

26 Mart 2020'de İzmir'in Konak ilçesi Güney Mahallesi 1158 Sokakta meydana gelen olayda, 5 aylık hamile Sezen Ünlü (17) sokakta yürüdüğü esnada arkasından gelen, nikahsız eşi Anıl Yolum (24) tarafından bıçaklandı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılan Ünlü, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Bıçaklı saldırı sırasında hamile olan Ünlü'nün bebeğinin de öldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Anıl Yolum, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Anıl Yolum için 'Gebe olduğu bilinen kadını öldürme' ve 'Çocuğu kasten öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezası istendi.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Anıl Yolum SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılırken, taraf avukatları ve Sezen Ünlü'nün ailesi ise salonda hazır bulundu.

Sanık avukatının mahkemeye sunduğu ve Sezen Ünlü ile Anıl Yolum arasında geçen konuşmalar mahkemede dinlenmesinin ardından savcı, esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu.

Savcı; Anıl Yolum'un, Sezen Ünlü'nün hamile olduğunu bildiği halde olayı gerçekleştirdiğini savunarak Yolum'un 'Gebe olduğu bilinen kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Yolum'un cinayeti aldatıldığı için işlediğini ise 'haksız tahrik' hükümlerinden faydalanmak için söylediğini iddia eden savcı, cezanın 'haksız tahrik' ve 'takdiri indirim' yapılmadan verilmesini istedi.

Katılan avukatları, esasa ilişkin mütalaaya katıldıklarını beyan ederken, sanık avukatı ise savunma için süre istedi.

Mahkeme heyeti, Anıl Yolum'un tutukluluk haline karar vererek, sanık avukatının esasa ilişkin savunma hazırlaması için süre verip duruşmayı erteledi.

(Ali Gözeten - İHA)

5 aylık hamile eşini öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet talebi
5 aylık hamile eşini öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet talebi
5 aylık hamile eşini öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet talebi
5 aylık hamile eşini öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet talebi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa 5 aylık hamile eşini öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika


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