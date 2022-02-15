Üye Girişi
Enver Altaylı'nın damadına 12 yıl hapsi, istinaf onadı - Son Dakika

Enver Altaylı'nın damadına 12 yıl hapsi, istinaf onadı

15.02.2022 12:16
Enver Altaylı'nın damadına 12 yıl hapsi, istinaf onadı

ESKİ istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz'a Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezası istinaf tarafından onandı.

ESKİ istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz'a Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezası istinaf tarafından onandı.

Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz'ın, Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı dava 5 Kasım'da karara bağlandı. Sanık Metin Can Yılmaz'a 'FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 12 yıl hapis cezası verildi. Gerekçeli kararda sanık Yılmaz'ın, Enver Altaylı, Mehmet Barıner ve Seda Chamatzoglou ile yargılandıkları davada çeşitli nedenlerle savunma yapmadığı, savunmasını tamamlamasının ardından reddi hakim talebinde bulunduğu aktarıldı. Üst mahkemenin bu talebi 'yargılamayı uzatmaya yönelik' olduğu gerekçesiyle reddetmesine rağmen, sanığın talebini yenilemesi nedeniyle duruşmaların sürekli ertelendiği vurgulandı. Kararda, diğer sanıkların da savunma yapmasının önüne geçen ve yargılamayı uzatmaya yönelik tutumu nedeniyle sorgusuna başlanılmayan Yılmaz'ın dosyasının, 26 Ekim 2020'de ayrıldığı belirtildi. Tek başına yargılandığı dosyada da davayı uzatmaya yönelik davranışlarını sürdürdüğü belirtilen Yılmaz'ın savunma hakkını kötüye kullandığı vurgulandı.Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22'nci Ceza Dairesince, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtildi. Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanığa yönelik ceza artırımının yasal gerekçeye dayandığı vurgulanan kararda, Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesinin hükmünün yerinde olduğu ifade edildi. Bu kapsamda istinaf başvurusunu esastan reddeden ceza dairesi, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak temyiz incelemesi için dosyayı Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'ne gönderdi.


YORUMLAR
500

Fetullahçı Terör Örgütü, Enver Altaylı, Can Yılmaz, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Enver Altaylı'nın damadına 12 yıl hapsi, istinaf onadı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:21 Mahkeme, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti
13:02 Önce evini yaktı, sonra da genç kadını rezidansa kilitledi! Aksaray'da 2 haftalık esareti itfaiye bitirdi
13:00 Sır ölümler: Babanın cesedi parçalanmış, oğlununki ise çırılçıplak ve donmuş halde bulundu! Babanın kesik başı aranıyor
12:56 Berdan Mardini'nin eski eşinden iddialı pozlar! Sevgililer Günü'nü derin göğüs dekolteli elbisesiyle kutladı
12:53 Hapis yatmayacak! Bütün ülke ayağa kalkmıştı! Öğrencisini döven öğretmene hem hapis hem erteleme
12:51 Sehven KDV'si yüzde 18'e çıkarılmıştı! Resmi Gazete'de düzeltme: Kırmızı ette yapılan hata düzeltildi
12:50 Şırnak'ta 6 askerin şehit olduğu saldırıda karar: Terörist Hüseyin Osmanpur 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:47 Falyalı suikastına ilişkin yeni iddia: Bir ucu Kolombiya'da, bir ucu Yüksekova'da!
12:28 3600 ek gösterge sonrası kim, ne kadar alacak? İşte meslek meslek o rakamlar
12:04 Gaziantep'te bebeğini darbettiği görüntülerle infial yaratmıştı! Yargılanmasına başlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 13:29:15. #1.11#
SON DAKİKA: Enver Altaylı'nın damadına 12 yıl hapsi, istinaf onadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement