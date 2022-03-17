Son dakika haberi | ABD'li siyahi aktör Smollett, "ırkçı saldırı" davasında kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | ABD'li siyahi aktör Smollett, "ırkçı saldırı" davasında kefaletle serbest bırakıldı

17.03.2022 10:07
Son dakika haberi | ABD'li siyahi aktör Smollett, "ırkçı saldırı" davasında kefaletle serbest bırakıldı

Son dakika haberleri... NEW Irkçı saldırıya uğradığını iddia edip polise yalan söylemekten suçlu bulunan ve hapis cezasına çarptırılan ABD'li siyahi aktör Jussie Smollett, kefaletle serbest bırakıldı.

NEW Irkçı saldırıya uğradığını iddia edip polise yalan söylemekten suçlu bulunan ve hapis cezasına çarptırılan ABD'li siyahi aktör Jussie Smollett, kefaletle serbest bırakıldı.

Cook Bölge mahkemesi, Smollett'i 150 bin dolar kefalet karşılığında salıverdi.

Mahkeme, Smollett'a 11 Mart'ta 5 ayı hapis cezası olmak üzere 30 ay şartlı denetim cezası vermişti. Kararın, hapis cezasının "düşük seviyeli, şiddet içermeyen bir suç" için aşırı olduğunu savunan ABD'li aktörün avukatları, temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Olay

Eski "Empire" dizisi oyuncusu 39 yaşındaki Smollett, 29 Ocak 2019'da Chicago'da bir metro istasyonunda, maskeli iki kişinin saldırısına uğradığı iddiasıyla polise şikayette bulunmuştu.

Yapılan soruşturma sonucunda Chicago polisi, aktörün, kendisine saldırmaları için iki kardeşe 3 bin 500'er dolar para ödediği ve kariyerinde sempati toplamak için "sahte bir saldırı" düzenlettiğini ortaya çıkardıklarını açıklamıştı.

Smollett, nefret suçunun kurbanı olduğuna dair polise yanlış bildirimde bulunma suçlamasından yaklaşık 3 yıldır yargılandığı davada, mahkeme jürisi tarafından 10 Aralık 2021'de suçlu bulunmuştu.

YORUMLAR
500
Biden, Ukrayna'ya yönelik 800 milyon dolarlık yeni savunma yardımını açıkladı Biden, Ukrayna'ya yönelik 800 milyon dolarlık yeni savunma yardımını açıkladı ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarları da içeren 800 milyon dolar değerinde yeni savunma yardımları yapacaklarını bildirdi. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarları da içeren 800 milyon dolar değerinde yeni savunma yardımları yapacaklarını bildirdi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mahkeme, Saldırı, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ABD'li siyahi aktör Smollett, 'ırkçı saldırı' davasında kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:06 Bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sarmaş dolaş kameralara yakalandı!
09:58 Bağlantı noktalarından ayrılan Unkapanı Köprüsü'nün akıbeti netleşti! Derzlerin bakımı ve onarımı yapılacak
09:56 Çocuklarıyla tiyatro binasına sığındılar ve bombalanmasın diye bahçeye Rusça 'çocuk' yazdılar!
09:49 Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Ünlüler takımındaki isim oldu
09:36 Metro arızası yolcuları perişan etti! Üsküdar-Çekmeköy seferleri bir süre yapılamadı
09:33 Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 15 maddelik anlaşma planının ayrıntıları ortaya çıktı: Türkiye detayı gözden kaçmadı
09:19 Mayıs ayında pandemi bitecek müjdesi: Hatırlatma dozlarını 3 ayda bir yaptırmak gerekiyor
09:20 CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Bergen filmini izledi ve İstanbul Sözleşmesi'ne önemine dikkat çekti
18:56 Rus medyasında istifa dalgası! Savaş suçlarıyla yargılanmaktan korkuyorlar
22:12 Hackerlar, 20 milyon Rus'a aynı mesajı gönderdiler: İşte o mesajda yazılanlar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 10:14:39. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | ABD'li siyahi aktör Smollett, "ırkçı saldırı" davasında kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement