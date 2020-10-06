Son dakika haberi: Adana'da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu - Son Dakika

Adana'nın İmamoğlu Aladağ yolu Sevinçli mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu.

Edinilen bilgilere göre, İmamoğlu Aladağ yolu Sevinçli Mahallesi mevkiinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 01 R 9652 plakalı araç sürücüsü ile 63 K 2015 plakalı araç sürücüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada Salih Çiçek ve Durmuş Ali Mantaş hayatını kaybederken, Muhammet Eski'nin hayati tehlikesinin sürdüğü, Süleyman Şahin ve Süleyman Boyraz isimli kazazedelerin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ADANA