Son dakika haberi! Adana'da okul taşıtları ile servis araçlarında Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Adana'da, okul taşıtları ile servis araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, okul taşıtlarını ve servis araçlarında Kovid-19 denetimi yaptı.

Sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, okul taşıtındaki öğrencilere ve servis araçlarındaki yolculara sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Uygulamada, 165 okul servisi ve sürücüsü denetlendi, 18'ine çeşitli ihlalleri nedeniyle para cezası kesildi, 15 araç trafikten men edildi.