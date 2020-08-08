Son dakika haberi: Ağaçlara çarpıp, alev alan traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Son dakika haberi: Ağaçlara çarpıp, alev alan traktörün sürücüsü öldü

Son dakika haberlerine göre TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, kontrolden çıkıp ağaçlara çarptıktan sonra alev alan traktörün sürücüsü Hüseyin Çetin (70), hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: Ağaçlara çarpıp, alev alan traktörün sürücüsü öldü, System.String[]

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, kontrolden çıkıp ağaçlara çarptıktan sonra alev alan traktörün sürücüsü Hüseyin Çetin (70), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Madenli köyünde yaşandı. Hüseyin Çetin yönetimindeki 60 KC 364 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak ağaçlara çarptı. Çetin, çarpmanın şiddetiyle alev alan traktörün altında kaldı. Alev alan traktörün altında kalan Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Yanan traktör, köylülerin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çetin'in cansız bedeni traktörün altından çıkarılarak Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Hüseyin Çetin, Madenli, Erbaa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 22:49

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ağaçlara çarpıp, alev alan traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika
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